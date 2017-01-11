Это известие прозвучало на творческом вечере композитора, который с аншлагом прошел в Казахской государственной филармонии им. Жамбыла. Гимн будет исполнен на церемонии возрождения огня в Астане в Назарбаев Университете 25 января. А затем многократно прозвучит во время эстафеты во всех регионах Казахстана. Завершится эстафета торжественным зажжением огня в Алматы, где и будет проходить зимняя Универсиада. Известно, что гимн исполнят ведущие солисты театра Astana Opera Майра Мухамедкызы и Медет Чотабаев.

На творческом вечере Ерулан Канапьянов порадовал двумя премьерами. Это песня-монолог «Запретная любовь» на стихи Адольфа Арцишевского, которую потрясающе исполнил солист Театра оперы и балета им. Абая Александр Сметанин. И образец задушевной лирики – песня «Сағыныш», проникновенно прозвучавшая в интерпретации Асана Абильмажинова и Зульфии Смагуловой.

Сильный мелодический дар композитора, воплощенный в эстрадной музыке высокого стиля, раскрылся преимущественно в жанрах симфоджаза, лирической песни и рок-оперы. Многие из этих произведений вошли в репертуар оркестров и певцов Казахстана, России, Украины, Азербайджана и других стран. Музыка Ерулана Канапьянова давно исполняется лучшими артистами. Но в этот раз он доверил ее молодым талантам, чтобы открыть новые имена музыкантов, танцовщиков и певцов.

Так, солнечный запал концерту с поэтичным названием «Аққу елім, Қазақстан!» дал эстрадно-симфонический оркестр Алматинского музыкального колледжа им. П. Чайковского под управлением дирижера Муслима Амзе, музыканты с воодушевлением исполнили пьесу «Мелодия любви». Сводный хор этого же колледжа под управлением Зия­ды Накибаевой спел патриотические песни «Қазақ елі» и «Аққу елім, Қазақстан», занимающие важное место в творчест­ве композитора. Зал покорил романс на стихи Какимбека Салыкова «Айтылмаған бір әнім бар» в исполнении солистки ГАТОБ Гульнары Сакышевой. Этот романс вошел в CD-коллекцию «Антология Бибигуль Тулегеновой» и был написан композитором специально для легендарной певицы.

Оркестровая пьеса «Вспоминая Францию» перенесла в прелестную атмосферу улочек Парижа. Танцевальную композицию под эту волшебную музыку исполнили учащиеся Алматинского хореографического училища им. А. Селезнева. Это был их подарок Е. Канапьянову как учредителю двух международных хореографических форумов – фестиваля «Приз традиций» и конкурса «Өрлеу».

В завершение творческого вечера Евразийский фонд, возглавляемый Еруланом Канапьяновым, вручил стипендии. Их удостоились студентка 4-го курса колледжа им. П. Чайковского пианистка Шахноза Розыбакиева, учащаяся АХУ им. А. Селезнева балерина Малика Ельчибаева и студент Казахской академии искусств им. Т. Жургенова певец Адильхан Макин.