​Эта фантастическая арена!

Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы

Праздник, организованный Казахским государственным цирком, вызвал искренний восторг! Его главными гостями стали дети и их родители, а также воспитанники детских домов, интернатов, дети из малоимущих семей и с ограниченными возможностями. Зал был полон.

Программа оказалась веселой и удивительной: артисты показали все самое лучшее. На арене блистало настоящее созвездие талантливых артистов, составляющих элиту Казахского цирка. Это смешные клоуны и акробаты, джигитовка и дрессированные животные. В праздничном представлении были только лучшие номера: «Акробатическая дорожка» под руководством Серика Бурашева, обладателя Гран-при XVIII Международного фестиваля творческой молодежи «Шабыт». «Дюймовочка», в которую перевоплотилась юная гимнастка Марина Стародубова. Номер готовился под руководством заслуженного деятеля РК Курмангали Досбатырова. Два года назад Марина стала обладателем Гран-при VII Международного фестиваля циркового искусства в Астане «Эхо Азии».

Гимнастический номер «Ты и Я» Алии и Андрея Канахиных удивил соединением трех жанров – акробатики на вертикальной мачте, гимнастики на ремнях и Ее Величеством Любовью, воплощенной в трогательной песне. Величественные верблюды из «Волшебного каравана» Батыржана Бейсекова удивили грацией и невозмутимостью. На цирковой арене также весело скакали дрессированные козы представительницы известной цирковой династии Асель Бейсековой и собаки.

Оригинальный ручной эквилибр на тростях представила многократный призер международных цирковых конкурсов и фестивалей Анна Демидова. А знаменитая конно-акробатическая группа «Номад» показала, наверное, самый динамичный и искрометный номер. Артисты блестяще выступили под руководством давно заслужившего мировое признание Жайдарбека Кунгужинова, заслуженного деятеля РК и обладателя приза «За вклад в развитие спорта в кинематографе» американской киноакадемии «Оскар».

Экстремальное силовое шоу «Сталь» вызвало не меньший интерес и восхищение публики. Этот номер – особый цирковой жанр, в котором артисты продемонстрировали поистине нечеловеческую силу. Они легко жонглировали колесами от больших автомобилей. У артистов есть трюк с надуванием обычной медицинской грелки до тех пор, пока она не лопнет. При этом грелку держат только зубами, без помощи рук. При кажущейся легкости трюк на самом деле очень сложен и требует неимоверной силы. Не случайно ведущий предупреждает, что такие трюки опасны, связаны с риском и ни в коем случае их нельзя повторять без специальной подготовки.

Эти и многие другие феерические выступления красивых и талантливых артистов не оставили никого равнодушным. Покидая зал, зрители признавались, что вновь с нетерпением будут ожидать встречи в фантастическом царстве Цирка!

