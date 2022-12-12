Эта ситуация продемонстрировала безответственное отношение к отопительному сезону – Токаев о ЧП в Экибастузе

Фото: ekibas.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался об аварии на ТЭЦ Экибастуза, передает корреспондент Kazpravda.kz.

О ситуации в городе в дни аварии на расширенном заседании Правительства рассказал заместитель премьер-министра Роман Скляр.

После его выступления глава государства заявил, что то, «что произошло в Экибастузе – это реальная катастрофа».

«Я хотел бы выразить признательность жителям города за проявленное терпение, гражданскую ответственность. Поблагодарить волонтеров за работу.

Эта ситуация наглядно продемонстрировала безответственное отношение к отопительному сезону госорганов и субъектов естественных монополий. У нас есть практика замалчивания накопившихся проблем, и эта практика привела к масштабных последствиям, для устранения которых понадобились колоссальные ресурсы. Я думаю, нужно извлечь уроки, провести расследование, почему это произошло, и будем принимать соответствующее решение», – отметил президент.