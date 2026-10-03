Этапы эволюции института президентства

Статьи,Основной закон
Дидар Тебаев, ведущий научный сотрудник Института законодательства и правовой информации РК, заместитель председателя Совета молодых ученых НАН

Конституция РК, вступившая в силу 1 июля 2026 года, четко определяет один из базовых принципов нашей государственности: Казахстан – унитарное государство, форма правления – президентская республика. Более того, форма правления наряду с суверенитетом, независимостью, унитарностью и территориальной целостностью отнесена к числу неизменных основ государства.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Эта формула определяет общую логику государственного механизма и место президента в системе публичной власти. Новая Конституция закрепила важную особенность современного этапа: сильный институт президента сочетается с укреплением самостоятельности и ответственности других государственных институтов, прежде всего Курултая.

В Послании 2025 года Глава государства отметил, что в результате масштабных преобразований политическая система стала более прогрессивной и открытой, укрепляется доверие граждан к государственным инс­титутам. Новая Конституция придала этой политической модернизации новую правовую форму.

Чтобы понять место президента в этой системе, важно учитывать, что само понятие главы государства в разных странах наполнено различным содержанием. Президент может избираться непосредственно гражданами, как в Казахстане и Франции, через систему выборщиков, как в США, либо парламентом или специальным представительным органом, как в Италии и Германии.

Различается и его роль. В США президент возглавляет исполнительную власть, во Франции обладает значительными полномочиями, в Германии выполняет преимущественно представительские функции. Поэтому статус главы государства нельзя свести лишь к названию долж­ности – это конституционный институт, место которого определяется формой правления, объемом полномочий и системой сдержек и противовесов.

Казахстанская модель президентства также не оставалась неизменной и формировалась поэтапно. В 1989 году председатель Верховного Совета Казахской ССР был определен как высшее должностное лицо рес­публики и получил ряд функ­ций, характерных для главы государства. 24 апреля 1990 года был учреж­ден пост президента Казахской ССР, а в ноябре того же года президент стал главой высшей исполнительной и распорядительной власти.

Конституция 1993 года закрепила президента одновременно как главу государства и главу исполнительной власти, а также как гаранта прав и свобод граждан, Конституции и законов. Основной закон 1995 года изменил эту модель: президент перестал именоваться главой исполнительной власти, сохранив центральное положение в государственном механизме как глава государства, высшее должностное лицо, символ и гарант единства народа, незыблемости Конституции, прав и свобод человека и гражданина. На него также была возложена задача обеспечения согласованного функционирования ветвей власти.

Последующие реформы постепенно меняли баланс государственного механизма. Особенно заметными стали преобразования 2017 и 2022 годов: часть полномочий была перераспределена, усиливались Парламент и Правительство, восстановлен Конституционный суд. Реформа 2022 года установила однократный семилетний президентский срок, запретила президенту состоять в политической партии в период осуществления полномочий, ввела ограничения для его близких родственников.

Именно тогда переход от суперпрезидентской модели к президентской стал одним из ключевых направлений политической модернизации. Инс­титут президентства прошел путь от модели, при которой глава государства непосредственно возглавлял исполнительную власть, к президентской респуб­лике с более развитой системой институциональных сдержек и противовесов. Конституция 2026 года закрепила следующий этап этого процесса.

Статья 42 новой Конституции определяет президента как главу государства и его высшее долж­ностное лицо, определяющее основные направления внут­ренней и внешней политики и представляющее Казахстан внутри страны и в международных отношениях. Президент является символом и гарантом единства народа и государственной власти, незыблемости Конституции, прав и свобод, обеспечивает согласованное и беспрепятственное функционирование всех ветвей власти и ответственность органов власти перед единым народом Казахстана. Эти положения получили развитие и в новом Конституционном законе РК «О Президенте Республики Казахстан» от 5 июня 2026 года.

Важно правильно понимать эту конструкцию. Конституция не относит президента к исполнительной ветви и не определяет его как орган, стоящий «над» остальными ветвями власти. Основной закон исходит из единства государственной власти, ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную ветви и их взаимодействие. Особое положение президента обусловлено общегосударственным мандатом и обязанностью обеспечивать согласованность государственного механизма.

Следовательно, современное содержание президентской рес­публики определяется не только объемом полномочий главы государства, но и системой сдержек и противовесов, конституционными процедурами и самостоя­тельностью других госорганов.

Одним из наиболее заметных изменений в этой системе стало новое положение Курултая. Конституция определяет его как высший представительный орган, осуществляющий законодательную власть. Право выступать от имени народа и государства закреплено за президентом, а также за Курултаем в пределах его конституционных полномочий.

При этом функции Курултая не ограничиваются принятием законов. Он дает согласие на назначение премьер-министра и вице-президента, участвует в формировании Конституционного суда, Центральной избирательной комиссии и Высшей аудиторской палаты, избирает судей Верховного суда по представлению президента. Курултай также может преодолеть возражения президента к закону квалифицированным большинством, заслушивать отчеты членов Правительства и в предусмотренном Конституцией порядке ставить вопрос об освобож­дении члена Правительства за неисполнение законов.

В результате выстраивается модель, в которой сильный инс­титут президента сочетается с действенным законодательным органом, ответственным Правительством, независимым конституционным контролем и самостоятельным правосудием. Разделение властей в этой конструкции означает не изоляцию государственных инс­титутов друг от друга, а их самостоятельность и взаимодействие.

#конституция #мнения #Основной закон

Популярное

Все
Глобальные вызовы и поиск решений
Состоялось бюро Курултая
От новых дорог до цифровых маршрутов
Путь к звездам
Архитекторы интеллектуальной нации
Возможность сказать спасибо
Медицина как философия
Приступили к приемке свеклы
Любовь к Родине начинается с отчего дома
Этапы эволюции института президентства
Медиаграмотность: все начинается с семьи
Новый формат общественного представительства
Чистота природы – чистота души
Зерновая отдача превысила прогнозы
Главный урок
А невеста все-таки нашлась!
Дефицит пастбищ снижается
Островский... за забором
Гвардеец Гулливер
В Астане строят электровозы пятого поколения
Отличные вести из Самарканда
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Концерт Кайрата Нуртаса в Астане завершился экоакцией
День труда: Бектенов от имени Президента вручил награды представителям рабочих профессий
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
От количества – к качеству: высшая школа и наука на новом этапе
Ко Дню труда казахстанцы высказали отношение к рабочим профессиям
Павлодарскую область подключат к новой экосистеме AI-решений
Казахстанские гребцы отличились на Азиаде в Японии
Сталь, «цифра» и характер
Готовятся бои за титулы WBC и WBO
Айдос Мырзахметов назначен министром обороны Казахстана
Новое водохранилище появится на реке Большой Узень в ЗКО
Токаев посмертно наградил военнослужащих, погибших в ходе учений в Мангистау
В столице презентовали платформу AI Sport
В Астане запустят шаттл-маршруты к концерту Кайрата Нуртаса
DosStar дарит праздник
Будущее ИИ в Казахстане
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
До 20% дешевле, чем на рынке: фермерскую продукцию по доступным ценам продают в Казахстане
Девятиэтажка пойдет под снос
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Первые призывники из Астаны отправились служить на границу
ВИК-2026: по итогам второго дня сборная Казахстана завоевала 10 медалей
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Zijin RG Gold представила проект расширения производственных мощностей на месторождении Райгородок
Испанская страсть на столичной сцене: как прошел первый концерт Энрике Иглесиаса в Казахстане
Огонь, долг и человечность: память о героях мирного времени увековечили на большом экране
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Цена гостеприимства: как туристические налоги меняют индустрию путешествий
Аудит выявил нарушения налогового администрирования в Астане на сотни млн тенге
Новый формат общественного представительства
Время белых полей

Читайте также

В Астане строят электровозы пятого поколения
А невеста все-таки нашлась!
Гвардеец Гулливер
Чистота природы – чистота души

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]