Этапы эволюции института президентства

Эта формула определяет общую логику государственного механизма и место президента в системе публичной власти. Новая Конституция закрепила важную особенность современного этапа: сильный институт президента сочетается с укреплением самостоятельности и ответственности других государственных институтов, прежде всего Курултая.

В Послании 2025 года Глава государства отметил, что в результате масштабных преобразований политическая система стала более прогрессивной и открытой, укрепляется доверие граждан к государственным инс­титутам. Новая Конституция придала этой политической модернизации новую правовую форму.

Чтобы понять место президента в этой системе, важно учитывать, что само понятие главы государства в разных странах наполнено различным содержанием. Президент может избираться непосредственно гражданами, как в Казахстане и Франции, через систему выборщиков, как в США, либо парламентом или специальным представительным органом, как в Италии и Германии.

Различается и его роль. В США президент возглавляет исполнительную власть, во Франции обладает значительными полномочиями, в Германии выполняет преимущественно представительские функции. Поэтому статус главы государства нельзя свести лишь к названию долж­ности – это конституционный институт, место которого определяется формой правления, объемом полномочий и системой сдержек и противовесов.

Казахстанская модель президентства также не оставалась неизменной и формировалась поэтапно. В 1989 году председатель Верховного Совета Казахской ССР был определен как высшее должностное лицо рес­публики и получил ряд функ­ций, характерных для главы государства. 24 апреля 1990 года был учреж­ден пост президента Казахской ССР, а в ноябре того же года президент стал главой высшей исполнительной и распорядительной власти.

Конституция 1993 года закрепила президента одновременно как главу государства и главу исполнительной власти, а также как гаранта прав и свобод граждан, Конституции и законов. Основной закон 1995 года изменил эту модель: президент перестал именоваться главой исполнительной власти, сохранив центральное положение в государственном механизме как глава государства, высшее должностное лицо, символ и гарант единства народа, незыблемости Конституции, прав и свобод человека и гражданина. На него также была возложена задача обеспечения согласованного функционирования ветвей власти.

Последующие реформы постепенно меняли баланс государственного механизма. Особенно заметными стали преобразования 2017 и 2022 годов: часть полномочий была перераспределена, усиливались Парламент и Правительство, восстановлен Конституционный суд. Реформа 2022 года установила однократный семилетний президентский срок, запретила президенту состоять в политической партии в период осуществления полномочий, ввела ограничения для его близких родственников.

Именно тогда переход от суперпрезидентской модели к президентской стал одним из ключевых направлений политической модернизации. Инс­титут президентства прошел путь от модели, при которой глава государства непосредственно возглавлял исполнительную власть, к президентской респуб­лике с более развитой системой институциональных сдержек и противовесов. Конституция 2026 года закрепила следующий этап этого процесса.

Статья 42 новой Конституции определяет президента как главу государства и его высшее долж­ностное лицо, определяющее основные направления внут­ренней и внешней политики и представляющее Казахстан внутри страны и в международных отношениях. Президент является символом и гарантом единства народа и государственной власти, незыблемости Конституции, прав и свобод, обеспечивает согласованное и беспрепятственное функционирование всех ветвей власти и ответственность органов власти перед единым народом Казахстана. Эти положения получили развитие и в новом Конституционном законе РК «О Президенте Республики Казахстан» от 5 июня 2026 года.

Важно правильно понимать эту конструкцию. Конституция не относит президента к исполнительной ветви и не определяет его как орган, стоящий «над» остальными ветвями власти. Основной закон исходит из единства государственной власти, ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную ветви и их взаимодействие. Особое положение президента обусловлено общегосударственным мандатом и обязанностью обеспечивать согласованность государственного механизма.

Следовательно, современное содержание президентской рес­публики определяется не только объемом полномочий главы государства, но и системой сдержек и противовесов, конституционными процедурами и самостоя­тельностью других госорганов.

Одним из наиболее заметных изменений в этой системе стало новое положение Курултая. Конституция определяет его как высший представительный орган, осуществляющий законодательную власть. Право выступать от имени народа и государства закреплено за президентом, а также за Курултаем в пределах его конституционных полномочий.

При этом функции Курултая не ограничиваются принятием законов. Он дает согласие на назначение премьер-министра и вице-президента, участвует в формировании Конституционного суда, Центральной избирательной комиссии и Высшей аудиторской палаты, избирает судей Верховного суда по представлению президента. Курултай также может преодолеть возражения президента к закону квалифицированным большинством, заслушивать отчеты членов Правительства и в предусмотренном Конституцией порядке ставить вопрос об освобож­дении члена Правительства за неисполнение законов.

В результате выстраивается модель, в которой сильный инс­титут президента сочетается с действенным законодательным органом, ответственным Правительством, независимым конституционным контролем и самостоятельным правосудием. Разделение властей в этой конструкции означает не изоляцию государственных инс­титутов друг от друга, а их самостоятельность и взаимодействие.