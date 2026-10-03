Этапы эволюции института президентства
Дидар Тебаев, ведущий научный сотрудник Института законодательства и правовой информации РК, заместитель председателя Совета молодых ученых НАН
Конституция РК, вступившая в силу 1 июля 2026 года, четко определяет один из базовых принципов нашей государственности: Казахстан – унитарное государство, форма правления – президентская республика. Более того, форма правления наряду с суверенитетом, независимостью, унитарностью и территориальной целостностью отнесена к числу неизменных основ государства.