Этапы химического кластера

[caption id="attachment_9301" align="alignleft" width="300"] фото Валерия БУГАЕВА[/caption]

В начале сентября Премьер-Министр РК Серик Ахметов с рабочим визитом посетил Павлодарскую область. По прибытии глава Правительства (хотя в областном центре предостаточно уникальных производств, известных далеко за пределами республики) сразу направился в АО «Каустик». Выбор, скорее всего, не был случайным. Это предприятие выпускает не только востребованные в Казахстане и импортируемые им кау­стическую соду, гипохлорит натрия, хлор, соляную кислоту и еще ряд продукции, но и стало основой создаваемой по соседству специальной экономической зоны – СПК «Павлодар» химической направленности.

АО «Каустик» основано в 2002 году на базе обанкротившегося Павлодарского химического завода. 21 декабря 2010 года в режиме телемоста были запущены пусконаладочные работы по проекту «Строительство и организация производства хлора и каустической соды мембранным методом». Стоимость этой инвестиции – 16,2 млрд. тенге. Сырьевая база – соленые озера на территории области.

Сегодня на предприятии установлено современное оборудование по производству каустической соды и хлора с применением новейших (по мембранному методу) экологически чистых производственных технологий мирового уровня. Аналогов им в Казахстане нет.

Проект направлен на повышение устойчивой работы химической отрасли, обеспечение потребности отечественного рынка собственным химическим сырьем по каустику на 80%, хлору, соляной кислоте и гипохлориту натрия – на 100%.

– За те годы, когда не работал бывший павлодарский химзавод, рынок ныне выпускае­мой нами продукции заняли Россия и Китай, – рассказывает председатель правления АО «Каустик» Ерлан Орымбеков. – Нам пришлось, осваивая новые технологии и наращивая мощности, отвоевывать прежние позиции предприятия. Это нам удалось сделать. Более того, несколько видов нашей продукции отправляются (потребителям они подходят по цене и качеству) на металлургические и целлюлозно-бумажные комбинаты России.

…Следует отметить, что восстановление химической отрасли в Павлодаре акционеры вели очень динамично. Приведу такие цифры.

Объем продукции за январь – декабрь 2010 года в стоимостном выражении составил 360,9 млн. тенге (85,2% к 2009 году). Или 447 тонн, включая галогениды металлов, гипохлориты, хлораты и перхлораты, так как велась отработка технологического процесса. При этом разлив хлора в тару осуществлялся за счет компонента, привозимого из Узбекистана.

Но уже в конце 2012 года показатели были иными. Объем продукции в стоимостном выражении равнялся 1 818,2 млн. тенге (увеличение в 4,3 раза к соответствующему периоду прошлого года). В натуральном исчислении: галогениды металлов, гипохлориты, хлораты и перхлораты – 3 058 тонн (435,0%), хлора – 15 131 тонна (увеличение в 12,8 раза), соды каустической – 17 878 тонн (рост в 13,9 раза) и соляной кислоты – 3 768 тонн.

Итоги января – июля текущего года по объе­му продукции в стоимостном и натуральном выражении составили по отношению к такому же периоду прошлого года соответственно 170,6%, а по видам химических изделий – от 122 до 446,7%!

– То, что в 2012 году мы сработали ниже, чем намечали, в немалой мере закономерно: завод новый, идет обкатка технологий и оборудования, – продолжил рассказ Ерлан Орымбеков. – На родственных производствах на это уходит до трех лет. Но, как я уже сказал, мы не только восстановили свой рынок сбыта продукции, но даже экспортируем часть продукции на металлургические и целлюлозно-бумажные предприятия России. У нас есть перспективные программы развития производства (расширение мощностей) и освоения новых технологий. Мы над этим работаем. Более того, у нас воплощается программа по вхождению национальной компании «Казатомпром» в уставный капитал «Каустика». Вхождение АО «НАК «Казатомпром» будет способствовать реа­лизации проекта строительства второй очереди хлорно-щелочного производства АО «Каустик» мощностью 90 тысяч тонн на территории СЭЗ «Павлодар». Это позволит на 100% удовлетворить потребности отечественной экономики в каустической соде. Помимо этого снимется зависимость самого «Казатомпрома» по 42 химическим реактивам от Китая и России, так как их станут производить в нашем «Каустике» и в создаваемой СЭЗ. Таким образом, будет создан химический кластер. Причем наша мощность возрастет вдвое.

…Но не только АО «НАК «Казатомпром» осваивается в специализированной экономической зоне «Павлодар», в которой, к слову, насчитывается 45 претендентов на «большую химию». Уже есть несколько предприятий, которые находятся на стадии завершения строительно-монтажных работ. В текущем году начнется реализация проектов по прокалке нефтяного кокса (ТОО «УПНК-ПВ»), запуск предприятий по выпуску продукции бытовой химии (ТОО «Белизна-ПВ») и дезинфицирующих средств (ТОО «Бо-На»). За этими разработками следует производство серной кислоты (ТОО «Сернокислотный завод») и алкидных смол (ТОО «Завод нефте­газового оборудования»), а также полиэфирных смол (ТОО «НПО «Композит»), ввод которых намечается на 2015–2016 годы. Общий объем инвестиций планируемых к запуску предприятий составляет 239 млрд. тенге с созданием 3 300 новых рабочих мест.

В конце беседы задаю председателю правления АО «Каустик» вопрос по поводу того, что в специальной экономической зоне «Павлодар» сегодня планируют не внедрение нанотехнологий, а выпуск обычной продукции.

– Это не совсем так, – последовал ответ. – Мы начинаем в СЭЗ с той «химии», которая сегодня востребована и в дефиците в Казахстане. И одновременно мы стремимся к высокотехнологичной продукции.

Сергей ГОРБУНОВ