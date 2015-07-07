Свежий выпуск Этапы славного пути Раушан ШУЛЕМБАЕВА

Будучи научным редактором нового сборника, прекрасно знакомый с предыдущими научными публикациями Президента Казахстана, Анатолий Тихонович утверждает, что стиль руководства Нурсултана Назарбаева отличается крупномасштабной постановкой задач, четкой организацией и строгим контролем за их выполнением.

Напомним, «Избранные произведения» в трех томах недавно увидели свет в московском издательстве «Экономика». Их уже успели назвать «новой историей Казахстана в трех этапах». Фундаментальный труд вызвал интерес среди ученых и политиков. В первую очередь – материалами, раскрывающими опыт внутренней и внешней политики и становления Казахстана. Так, в первом томе анализируются Стратегия «Казахстан-2030» и мак­роэкономические проблемы трансформации общества. Второй том посвящен новому этапу развития Казахстана. Третий – Стратегии «Казахстан-2050».

Автор «Избранных произведений» рассказывает о становлении Казахстана как суверенного государства. А переход к рыночной экономике раскрывает через социальную направленность реформ и необходимость интеграции стран на пространстве СНГ, в том числе возрождения евразийской цивилизации. Издание интересно тем, что дает ясное представление об этапах и результатах экономичес­ких реформ в Казахстане.

Новый сборник содержит комментарии известных ученых, где дана научная оценка теоретических положений Нурсултана Назарбаева, его идей и практических предложений. Важно, что анализируются процессы всесторонней модернизации Казахстана и повышения конкурентоспособности нации. Диверсификация экономики и обеспечение ее устойчивого роста раскрыты в контексте индустриально-инновационной стратегии Казахстана. «Избранные произведения» интересны тем, что в них дается оценка научного прог­ноза «Будущее цивилизаций на период до 2050 года», обоснования глобальной энергоэкологической стратегии развития. Она была выдвинута Нурсултаном Назарбаевым на 62-й сессии Генеральной Ассамб­леи ООН в 2007 году.

– Поэтому можно утверждать, что всенародное признание Президента Нурсултана Назарбаева Лидером нации зиждется на его выдающихся способностях как стратега и мыслителя, обладающего даром предвидения событий глобального масштаба, – продолжил Анатолий Спицын.

Выборы Президента Казахстана 26 апреля 2015 года вновь убедительно продемонстрировали, сколь значима личность руководителя страны, а в более широком плане – роль Личности в истории. В сознании россиян, по словам Анатолия Тихоновича, Нурсултан Назарбаев, его непреклонная политическая воля служит объединению народов, отвечает бережному отношению к традициям многовековой дружбы народов России и Казахстана.



