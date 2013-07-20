Этажи обретенного счастья

Новый домостроительный комбинат областного центра позволит в разы снизить очередь на получение жилья.

В областном центре официально принят в эксплуатацию и уже выпускает продукцию домостроительный комбинат, равного которому по технологии нет в Казахстане. Преимущество этого предприятия стройиндустрии перед тем ДСК, что в советское время был в Павлодаре, образно говоря, как у «джипа» перед «Москвичом». Хотя из железобетонных конструкций прежнего домостроительного комбината в Павлодаре сооружена большая часть пятиэтажных домов. Но если эти здания поштучно собирали из наружных и внутренних панелей и плит перекрытия, вроде карточного домика, то новый ДСК выдает сразу блок-секции, из которых, как из кубиков, и монтируются дома, причем повышенной этажности.

– Это была одна из прогрессивных технологий последних лет советского периода, – рассказывает исполнительный директор ТОО «Вита-ДорСтрой» (домостроительный комбинат) Вячеслав Чеканников. – Когда начался распад экономики и строительной отрасли, то об этом методе возведения домов забыли. По-моему, сегодня лишь в одном из регионов России возвращаются к данной технологии. Мы ее модернизировали и запустили в работу. Здесь главное преимущество заключается в высокой заводской готовности строительного изделия – блок-секции. Она изготавливается так называемым методом «лежащего стакана», то есть в опалубке отливаются три стены, пол и потолок. В этой конструкции уже проложена электропроводка, оставлены монтажные проемы для всех сантехнических устройств.

Затем устанавливаются пластиковые окна, столярка, то есть дверные блоки, а в комнатах наклеиваются обои. Так как мы также производим литые ванны и туалеты, шахты лифтов, лестничные марши, то на основе проекта здания на строительной площадке из наших «кубиков» можем формировать дома любой конфигурации и этажности. Учитывая зимние холода павлодарского Прииртышья, здание «обшивается» утепленными панелями.

По словам Вячеслава Владимировича, строители на блок-секциях выигрывают не только во времени ведения работ (за сутки монтируется один этаж подъезда, а девятиэтажный дом – за полтора месяца), но и в стоимости квадратного метра жилья. Плюс – культура производства, отсутствие на объектах грязи, нагромождения различных элементов домостроения. Более того, ТОО «Вита-ДорСтрой» фактически практикует замкнутый цикл строительства. Товарищество само изготавливает бетонную смесь, арматурную сетку и закладные детали, затем из них – готовые блок-секции, которые на специальных автомобильных площадках доставляет на объект. Далее монтажники того же ДСК собирают корпус здания, завершая тем самым строительную цепочку.

Поэтому не случайно акимат области намерен подписать с товариществом меморандум о совместной деятельности и застройке нового микрорайона города «Сарыарка», где будут дома от 10-ти до 16-ти этажей, спроектированные по индивидуальным проектам, под возможности ДСК. В этом жилом массиве будет порядка 5 000 квартир. Намечено строительство таких жилых корпусов и в других кварталах Павлодара.

Но это еще не все. Помимо много­этажных строений по объемно-блочной технологии товарищество настроило производство так, что может выдавать дома трехкомнатные, с кухней и кладовкой, для сельской местности. Такой дом можно смонтировать за неделю.

Более того, товарищество намерено возвести рядом с действующим цехом блок-секций еще один такой корпус. Тогда мощность производства возрас­тет с 45 тыс. кв. м жилья в год до 100 тыс. То есть восемь опалубок станут каждые четыре часа выдавать восемь комнат (!), которые далее передадут для дальнейшей отделки.

– Такой объем изготовления блок-секций позволит нам решить многие проблемы региональной программы «Доступное жилье-2020», архитектурного формирования населенных пунктов и создания дополнительных рабочих мест, – говорит аким области Ерлан Арын. – Поэтому исполнительная власть поддерживает данный проект и деятельность товарищества, которое успешно выполняет наказ Президента Казахстана в области строительства жилья.

Сергей ГОРБУНОВ,

Павлодар

Экспертное мнение

Серик НОКИН, вице-министр регионального развития РК:

– Заданный темп сдачи в эксплуатацию квадратов по программе «Доступное жилье» позволит обеспечить исполнение запланированного годового объема. Так, на строительство арендного жилья для очередников в 2013 году предусмотрено акиматам областей, Астаны и Алматы 17,5 млрд. тенге целевых трансфертов. Или другая цифра. На строительство и реализацию жилья через систему жилстройсбережений за счет кредитных средств из республиканского бюджета в текущем году местным исполнительным органам предусмотрено выделение 30,1 млрд. тенге.

Есть проблема низкого освоения средств в ряде регионов. Это в основном связано с проведением конкурсных процедур и непредставлением актов выполненных работ. Вместе с тем, как уже ранее доводилось до сведения акиматов, во исполнение поручения Главы государства будет рассмотрен вопрос о перераспределении средств из неосвоивших в те регионы, где они осваиваются.

В ходе отработки Казахстанской жилищно-строительной корпорацией, Фондом недвижимости «Самрук-Казына», а также и по другим направлениям жилищного строительства в ряде регионов наблюдается дефицит земельных участков под строительство жилья. Для разрешения сложившейся ситуации, в соответствии с поручением Правительства, акиматами областей утверждены Графики разработки Генеральных планов, проектов детальной планировки и застройки городов и сельских населенных пунктов на 2012–2015 годы.