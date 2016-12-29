​Этажи семейного уюта

Любовь Доброта
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В них 216 квартир, 70 из которых распределены среди молодых семей по различным программам. Социальные объекты построены в рамках государственной программы «Нұрлы жол». Инженер-энергетик «Онтустик жарык транзита» Асадулла Нарходжаев и его супруга – оператор одной из компаний мобильной связи Надира Исаходжаева – стали обладателями двухкомнатной квартиры в девятиэтажке, расположенной в новом административно-деловом центре Шымкента.

Молодая хозяйка, получив ключи, открывала дверь с замиранием сердца. И сразу же отправилась на кухню, чтобы оценить ее размеры. И пришла к выводу, что она очень просторная. Осталась Надира довольна и размерами, и планировкой жилища. Квартира расположена на 4-м этаже, и из окон открывается прекрасный вид на новостройки, парк и центральную площадь города. Спальни выходят в благоустроенный двор, где будут играть ее дочери – 5-летняя Мехриба и двухлетняя Софья.

Ключи от квартир новоселам вручил аким области Жансеит Туймебаев. Руководитель региона подчеркнул, что молодые семьи будут встречать Новый год в новых квартирах, в полной мере ощутив заботу государства. Молодежи в стране создаются все условия для получения образования, реализуются комплексные программы для обеспечения жильем и работой. 

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