​Этажи созидания

Крупно нам повезло, что Эдуард Сазыкин в условленный день успел вернуться из Астаны. Дело в том, что вахта одного из лучших бригадиров-монтажников стальных и железобетонных конструкций ТОО «Имсталькон-Темиртау» длится почти... 20 лет. Ровно столько он строит столицу.

Это руками Эдуарда и его бригады, где работают профессионалы высшего класса, возведены в Астане известные объекты, которыми гордится «Имсталькон», отмечающий в нынешнем году 60-летие. Их перечень предприятие ведет с Байтерека. Потом были здания Генпрокуратуры, торговых центров «Евразия» и «Алем», резиденция Президента, вертолетный завод, Дом детей и юношества...

– Все это наша бригада монтировала. Я город хорошо знаю. За два десятилетия «Имсталькон» построил всю столицу, – делится Эдуард Юрьевич.

Второй год его замечательная бригада трудится на объекте «ЭКСПО-2017» – железнодорожном узле станции Астана, включая и строительство вокзального комплекса.

– Много ездил, за границей бывал, но такого вокзала не встречал, – восхищен Эдуард Юрьевич. – Поезд подходит к вокзалу не на нулевой отметке, как обычно, а сразу на уровне трехэтажного дома. Для этого подведут мосты. А под вокзалом – автодороги. Мне самому очень интересна такая работа.

– Умелый организатор, умный наставник молодежи. Заслуженно пользуется уважением в коллективе. Все задания выполняет только качественно и в срок. Очень требователен к себе и подчиненным, – охарактеризовал Э. Сазыкина член совета учредителей компании, бывший директор ТОО «Имсталькон-Темиртау» Иван Георгиади.

Уроженец Темиртау, сын русского парня из Кургана и красивой татарки из Набережных Челнов, которые приехали по комсомольским путевкам на строительство Казахстанской Магнитки, где встретились и поженились, еще в школе знал, кем будет. Из сотен профессий предпочел самую созидательную – строительную. Вернувшись из армии, устроился в трест «Казстальконструкция», на базе которого позже образовался ТОО «Имсталькон-Темиртау».

Этим предприятием проводились все реконструкции доменных печей и цехов металлургического комбината. Бригады, рассказывает Эдуард Юрьевич, работали на Мангышлаке – делали первые резервуары, вели монтаж на Мангистауском атомном энергетическом комплексе. В Алматы строили аэропорт и Казахский государственный музей, в Кокшетау и под Жезказганом возводили Васильковский и Жайремский ГОКи. После землетрясения на Зайсане вахтовым методом восстанавливали жилье. Хорошие специалисты требовались всюду, и темиртаусцы ездили в командировки во все республики СНГ…

Поскольку глава семьи часто отсутствовал, то воспитанием мал-мала меньше четверых детей занималась супруга Лидия Николаевна. Сегодня они уже специалисты «Имсталькона» и достойно вписали в его биографию историю своей семьи. Когда речь зашла о династиях, в директорате предприятия назвали в числе первых интернациональную семью Сазыкиных: за отцом пришли на производство сын, три дочери и два зятя. Их совместный стаж составляет 80 лет, а если приплюсовать сюда годы работы на том же предприятии Анатолия Шефера, свекра средней дочери Розы, то счет переваливает за сотню.

…Дружный смех в кабинете Натальи Ботиенко, инженера отдела материально-технического снабжения, привлек любопытствующих соседей по этажу: что тут у вас? Здесь в паузе рабочего дня встретились приехавший из командировки отец и его дети. Разговор строился легко. Сазыкины – люди веселые. Хорошей шутке знают цену, умеют друг друга услышать и каждому есть что сказать.

– Наша семья очень дружная. Родители, помнится, постоянно наставляли: «Вы отвечаете друг за друга!» И мы с братом Сашей присматривали за младшими сестренками. Были неразлучны и заботились друг о друге, даже конфету делили на четыре части, – рассказывает Наталья Эдуардовна. – Мама с папой делали все для того, чтобы мы хорошо учились. А их заботу мы чувствовали на себе постоянно.

– У нас два главных праздника, – смеется Саша. – Новый год и День строителя. А если серьезно, то все даты, которые есть в календаре Казахстана, плюс дни рождения мы отмечаем вместе. Очень любим встречаться и нам это не надоедает. Папа всегда у нас самый главный и любимый, но семью «цементирует» мама.

Собираются они у родителей в доме на Горке дружбы. Так называется самая высокая точка города, построенного посланцами разных стран и республик. В простой семье родители приучили детей к ранней самостоятельности, умению ставить цели и добиваться. А еще быть отзывчивыми. Когда кому-то тяжело, все бросаются помогать. Что касается культа трудолюбия и добросовестности, он достался по наследству. Его придерживаются до сих пор и в дружбе, и в работе. Эдуард Юрьевич ленивых и безответственных людей на дух не переносит. В своей бригаде всех новичков проводит через испытательный срок.

– Да, у отца высокая требовательность: каждый обязан выполнять работу добросовестно и с полной отдачей, – подтвердил Саша.

Когда каждому из детей пришла пора выбирать самостоятельную дорогу, то путь пролегал через поступление в строительный колледж и, в продолженье, обучение в технических вузах. Саша, следуя за Наташей, целенаправленно прошел путь от монтажника до менеджера. Ныне он директор строительно-монтажного ТОО, подрядчика «Имсталькона», которое работает по стране и сейчас поднимает Актогайское месторождение в Восточном Казахстане. За Сашей тот же путь в образовании проделала Юля. Младшая, Роза, сразу поступила в Карагандинский индустриальный институт.

Работящая семья оказалась еще и очень спортивной. Бывает, что, не договариваясь, все встречаются на стадионе. На игровой площадке крутятся самые маленькие из девяти внуков, а взрослые – на беговых дорожках. Спортом «заразил» Эдуард Юрьевич, имеющий первый разряд по легкой атлетике. Благодаря папе дети преодолели сначала нагрузки спортивные, а потом нагрузки жизненные.

– В этой семье правят любовь и мир. Все стоят друг за друга горой. Мои родители были очень рады, что я попал именно в этот дом, который создал Эдуард Юрьевич, – отзывается Артем Лифантьев, муж Юли, прораб цеха металлоконструкций.

– Меня здесь всегда встречают с любовью и теплом, – говорит другой зять, Евгений Шефер, тоже имеющий высшее техническое образование и работающий на высокоточном немецком оборудовании в цехе сборки металлоконструкций.

Летом в «Имсталькон» перед учебой в политехническом колледже пришел поработать Эдуард Сазыкин, 16-летний сын Александра. Парень выполнял заданную работу в соответствии с возрастом и знаниями и показал себя неплохо. В колледже он выбрал до боли знакомую семье специальность – «строительство и эксплуатация зданий».

– Я доволен, – искренне признается Эдуард Юрьевич. – Когда пойду на пенсию, он продолжит нашу династию, а потом – его дети и внуки. И все – Сазыкины.