​Эти глаза напротив

Это его третья персональная выставка, но если прежде (в частности, несколько лет назад) зрители поражались репортерскому мастерству алматинца, поймавшему изумительные, динамичные моменты спортивных соревнований, неповторимые и непостижимые прыжки легкоатлетов, гимнастов и лыжников, голевые ситуации на футбольных полях, то теперь на вернисаже исключительно портретное разнотемье, издали узнаваемые лица артистов, политиков, ученых...

Кто ж не знает героев Никиты Басова – Ирину Понаровскую и Вячеслава Зайцева, Вахтанга Кикабидзе и Розу Багланову, Аниту Цой и Нурлана Абдулина, Владимира Машкова и Булата Аюханова, Михаила Боярского, Веру Брежневу, Марата Бисенгалиева... Знать-то их – знают все, но наверняка не такими, какими однажды увидел их и вовремя нажал на кнопочку в фотоаппарате в принципе еще молодой, но уже маститый художник.

На его снимках великий и беспощадный боксер Майк Тайсон – само благодушие, кинорежиссер Марк Тодоровский совсем не в киношной теме, а нарядная и счастливая Ксения Собчак вообще ни с кем не хочет ссориться. Большие люди словно забыли о своих профессиях и увлечениях, и тем они нам особенно интересны.

Главные здесь детали – глаза, прически, руки, улыбки... Окружающий фон – вторично, это только в песне они рядом: «Какой портрет, какой пейзаж», а у Басова – есть только миг! Среди нескольких десятков снимков я выбрал один, не самый характерный для этого вернисажа, и попросил Никиту объяснить, почему всюду у него по одному лицу, а на этой фотографии целая кавалькада сопровождающих известную фотомодель охранников, поклонников, папарацци?

– Да все ее сопровождение на этом снимке вторично! – принялся объяснять Никита. – Посмотрите, они все глядят кто куда – вверх, влево, вправо, что-то всех волнует потустороннее, отвлекает от прямого пути, и только красавица Ева Герцикова смотрит прямо в глаза нашим зрителям, то есть в мой объектив. Вот такой энергичный, жгучий получился портрет в обрамлении десятка отвернувшихся сопровождающих.

Эту портретную галерею Никита Басов готовил более десяти лет, тщательно отбирая каждый снимок из сотен или тысяч тоже достойных выставки. Не забыл он и о своем хобби – спортивной фотографии, представив зрителям очень необычных на этот раз чемпионов и призеров Олимпийских игр – Ольгу Рыпакову, Дениса Тена, Илью Ильина, Елену Хрусталеву, тренеров Михаила Горанько и Бернда Шторка.

Впрочем, у алматинцев и гостей города есть еще время самим заглянуть в пронзительные глаза современников, ведь выставка продлится до 4 февраля.