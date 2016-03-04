​Эти женщины дарят надежду

Легче предупредить



Подопечным ювенальных полицейских зачастую просто не хватает внимания и заботы, и вовремя сказанное, пусть и посторонним человеком, ласковое слово может уберечь их от опасного шага. Конечно, трудные подростки были во все времена. Но сейчас, утверждает начальник отделения ювенальной полиции местной полицейской службы УВД Алматинского района столицы Гульфия Гафур, в большинстве своем дети стали эмоционально более сдержанными, а главное – юридически грамотными. И это не могло не сказаться на общей ситуации по правонарушениям среди несовершеннолетних.

– Вообще-то дети при любых обстоятельствах остаются детьми, – рассуждает Г. Гафур. – Главное – найти к ним подход. Для нас ведь важно не наказать ребенка, а помочь ему в трудной жизненной ситуации.

Готовность поддержать провинившегося, как правило, выражается в том, что ему предлагают, а порой в обязательном порядке записывают в кружки и секции по интересам. В итоге и школьник занят, и родители довольны. Кстати, о родителях: зачастую именно они своим поведением подталкивают чадо к совершению правонарушений. Одни злоупотребляют алкоголем, другие находятся на работе круглыми сутками. А в результате страдает ребенок. Никому не нужный, пытаясь хоть как-то решить свои «большие» проблемы, он либо становится жертвой обстоятельств, либо сам создает неприятные ситуации.

Позитивную роль в наведении порядка в этой среде сыграло введение в 2005 году института школьных участковых инспекторов полиции. Таковые сейчас есть при каждой школе. В их обязанности входит не только обход территории учебного заведения, но и полномасштабная профилактика правонарушений среди подопечных. Проводятся «круглые столы», семинары, лекции с учас­тием детей, их родителей. В итоге фактов участия школьников в совершении мелких хулиганских проступков стало меньше.

– У каждого школьного инспектора свой секрет слаженной работы с детьми. Ведь держать под контролем не одну тысячу несовершеннолетних – дело не из легких, – делится Гульфия. – Я тоже прошла через это, когда работала участковым в школе № 17. Случай не выдающийся, конечно, но для меня он стал отправной точкой в работе...

Тогда Гульфия еще только начинала свою карьеру полицейского, и многие из детей, по признанию героини, то ли в силу того, что она женщина, то ли потому, что была еще очень молодой, не воспринимали ее всерьез. А тут произошла кража – у подростков 8-го класса отобрали дорогой сотовый телефон. И дети, на удивление девушки, пришли за помощью именно к ней. Тогда Гульфия решила во что бы то ни стало найти виновников преступления. Для этого даже пришлось обращаться к начальству с просьбой о том, чтобы ей разрешили вести это дело, поскольку расследования такого рода не в компетенции участковых. В итоге всего за сутки преступники были найдены. Конечно, геройским поступок не назовешь. Но после этого случая девушка заработала славу настоящей защитницы, подруги и просто отзывчивого человека среди всех учащихся школы.

Сейчас Г. Гафур возглавляет уже отделение, и под ее руководством не только школьные инспекторы, но и зональные участковые, курирующие закрепленные за ними территории. Они находят неблагополучные семьи, где дети не получают должного образования и воспитания, задерживают бездомных подростков, в одиночку гуляющих по городу в ночное время суток.

– А после судьба этих ребят решается в Центре адаптации несовершеннолетних, – продолжает Гульфия. – Мы, конечно, помогаем работникам ЦАНов в дальнейшей работе по поиску их родителей, выявлению документальных данных, но больше детьми теперь уже занимаются воспитатели, а не полиция.

Как дом родной

…Открытие Центра адаптации несовершеннолетних, а точнее его реорганизация из Центра временной изоляции, адаптации и реабилитации детей и подростков, состоялось еще в марте 2011 года. Тогда-то широкие серые стены, огороженные колючей проволокой, сменились здесь на веселые заборчики. На территории появились детские игровые площадки, а в помещении сняли решетки, убрали все камеры видео­наблюдения.

– Конечно, после этого дети стали чувствовать здесь себя по-другому, иначе относиться к нам, друг к другу, – подхватывает эстафету у Гульфии социальный педагог ЦАНа со стажем Айгуль Болатхан. – Ну, посудите сами: то ли посадят ребенка под замок и приставят к нему человека в форме, то ли выделят ему место в светлой прос­торной комнате, не ограничивая ни в чем, выслушав мнение и предоставив помощь психологов, педиатров, учителей.

Участие последних в восстановлении сил ребенка (а попадают они сюда чаще всего если не изможденными и голодными, то морально уставшими и запущенными педагогически) оказывает большое значение в жизни маленьких постояльцев. Даже внешний вид их в итоге всего за неделю-другую меняется до неузнаваемости. Появляется румянец, а главное – просыпается интерес к жизни. Увидеть это «превращение», считает Айгуль Болатхан, многого стоит.

Между тем большинство детей все же приходят сюда лишь на пару дней. В основном это те, кого задержали в позднее время на улице или в общественных местах. Поскольку, согласно закону, ребенок не должен находиться вне дома без взрослых позднее 22 часов.

В большинстве своем это несовершеннолетние из неблагополучных семей. Но бывает и так, что сюда попадают дети вполне приличных родителей. Таковые особенно часто приезжают в столицу из регионов, чтобы погулять по улицам большого города. А потом, загулявшись, горе-путешественники опаздывают на последний автобус. В результате полицейские ради их же защиты приводят детей в ЦАН, где ребенок находится под присмотром до приезда родителей. Правда, многие подростки воспринимают известие о предстоящей ночи в Центре адаптации все же негативно.

– Они неверно считают, что это если не тюрьма, то место, после которого их обязательно поставят на учет, привлекут родителей к ответственности, – поясняет Айгуль. – Поэтому нам приходится хорошо потрудиться, чтобы сначала успокоить ребенка, заверить его в наших благих намерениях, в том, что никто наказывать здесь его не собирается. Более того, это делается во избежание совершения правонарушений как самим ребенком, так и по отношению к нему.

Найденные родители, как правило, приезжают за детьми уже на следующий день.Те же мамы и папы, чье поведение вызывает обеспокоенность со стороны инс­пекторов ювенальной полиции, сразу забрать ребенка не могут. Но никто им не запрещает посещать свое чадо, пока в отношении них комиссия по правам несовершеннолетних не примет соответствующего решения. Однако есть и такие дети, которых никто не навещает, не проявляет к их судьбам никакого интереса.

И хоть их по пальцам можно пересчитать, но именно с этими детьми и работают в основном сотрудники ЦАНа. По закону таким детям разрешается оставаться в стенах заведения до трех месяцев с момента прихода и регист­рации. Но за это время и дети, и сами воспитатели центра проживают если не целую жизнь, то отдельную часть ее, эпизод, который потом вспоминают годами.

– Когда я только приступила к работе в ЦАНе, было неимоверно трудно. Не оттого, что мы уставали физически, а от моральной нагрузки, переживаний за каждого ребенка, – признается Айгуль. – Не знаю, будь на нашем месте мужчины, они бы, наверное, не воспринимали все так близко к сердцу. Но, с другой стороны, они не смогли бы дать этим детям той ласки, заботы, которую может подарить только женщина, мама, сестра, подруга.

По словам А. Болатхан, за время, проведенное ребятами в ЦАНе, они настолько сближаются с подопечными, что расставаться потом им совсем не хочется. Хорошо еще есть социальные сети – можно с каждым общаться в режиме онлайн. Да и встречаются в городе они часто – пересекаются на утренниках, спектаклях, концертах, соревнованиях. И что самое приятное, дети их тоже не забывают – бегут навстречу, обнимают, рассказывают о себе…

Позабыв обиды

Стоит отметить, что подобных ЦАНов в республике 18, и все они, к сожалению, востребованны. А что делать, если собственные родители не могут, а некоторые и не хотят следить за своим ребенком, воспитывать, холить, лелеять подаренное им счастье?

Благо что есть неравнодушные Гульфия и Айгуль. Наверное, таких женщин, с виду хрупких, но очень сильных и волевых, много, и именно их заслуга в том, что даже попавшие в тяжелую жизненную ситуацию дети могут выбраться из нее, позабыв про свои обиды на мир, окружающих, на себя.

– В такие моменты особенно важно поддержать ребенка морально, побеседовать с ним, чтобы он не обозлился на всех и вся, – говорит Г. Гафур. – Отрадно, что помощь нам в этом оказывают не только работники соответствующих структур, но и просто неравнодушные люди. Их позиция, отношение к случившемуся, безусловно, заслуживают уважения.

По словам полицейского, бывали даже и такие ситуации, когда просто прохожие отговаривали подростков от совершения страшных проступков. И если одни прос­то приводили ребенка в отделение полиции, то другие не переставали интересоваться его судьбой, пока не был найден его родитель.

Это ли не профилактика правонарушений среди подростков? Ведь, возможно, именно в этот тяжелый период своей жизни ребенок получает необходимый заряд нежности, материнского тепла, которые уберегут его от ошибок в дальнейшем…