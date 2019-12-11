Этих лет не меркнет слава

Как ни печально, редеют ряды живых участников Великой Отечественной войны. Так, в Казахстане сегодня проживают 1 297 ветеранов, и с каждым днем их становится меньше. Все они окружены особым вниманием и заботой со стороны государственных органов и ветеранских организаций. Ветераны Великой Отечественной войны получают комплекс мер социальной поддержки, предусмотренный налоговым, жилищным, земельным и пенсионным законодательством, а также нормами о социальных льготах. Соцобслуживание ветеранов войны направлено на усиление адресности и эффективности предоставления оказываемой помощи.

На заседаниях постоянной комиссии по социально-бытовым вопросам Центрального совета ветеранов обсуждаются актуальные темы социальной защиты ветеранов. Так, рассмотрены воп­росы «Об опыте работы совета ветеранов Павлодарской области по социально-бытовым вопросам в части защиты старшего поколения» и «О работе областного совета ветеранов Южно-Казах­станской области по организации благотворительных столовых и торговых точек по продаже одиноким малообеспеченным пенсионерам продуктов питания по сниженным ценам». Материалы по рассматриваемым темам подготавливаются членами этой комиссии, которые с выездом на место изучают проблемы ветеранов, пенсионеров. По итогам рассмотрения приняты рекомендации в части улучшения жилищных условий, бытового, медицинского, культурного обслуживания ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним. Аналогичная работа проводится в советах ветеранов регионов.

Центральный совет ветеранов традиционно обратился с призывом о проведении месячника пожилых, старт которому дан 1 октября – в Международный день пожилых людей. Во всех региональных и республиканских СМИ сообщалось о предстоящем празднике. С первых дней месяца все регионы активно включились в акцию. К участию в них привлечены молодежь и дети, которые оказывают посильную помощь ветеранам. Поздравления и поддержку оказали волонтерские организации, учащиеся школ и колледжей страны.

Одними из намеченных задач месячника стали наличие в региональных советах ветеранского актива социальных карточек ветеранов с отражением в них материальных, культурно-бытовых условий жизни ветеранов и принятие мер по устранению выявленных трудностей через государственные органы. Внимательно рассматриваются все обращения ветеранов, их

письма и заявления проходят регистрацию, предоставляются

разъяснения и ответы. Эта работа осуществляется на постоянной основе Центральным советом и всеми ветеранскими организациями.

Ни одно обращение не остается без ответа, и даже когда вопрос не может быть решен положительно, гражданину дается исчерпывающая юридическая и правовая консультация. Многие обращения решаются в ходе личного приема посетителя.

Безусловно, на первом месте стоит работа по сохранению памяти о героическом подвиге защитников Отечества. Воспитание на героизме ветеранов войны в среде подрастающего поколения и молодежи патриотизма, любви к Родине, умения стойко переносить трудности и лишения. Как призывал Бауыржан Момышулы: «Молодежь должна быть воспитана на благородных традициях. Традиция – это не мертвая реликвия прошлого. Это боевое могучее оружие, выкованное и отточенное в прошлом для великих битв настоящего и будущего».

В школах, колледжах, вузах, на предприятиях, в государственных учреждениях, в бизнес-структурах проведены «круглые столы», конференции, семинары, встречи, беседы, конкурсы на военно-патриотическую тему «Никто не забыт, ничто не забыто», «Мы помним Ваш подвиг», «Ер есімі – Ел есінде», ветеранов навещали дома. Все формы военно-патриотического воспитания молодежи, в том числе такие мероприятия, как «Преемственность поколений», «Славный путь», «По дорогам предков», экспедиции, конференции, «круглые столы», широко используются в повседневной работе.

Вопросы патриотического воспитания молодежи рассмат­риваются на президиумах и пленумах ветеранских организаций регионов и страны. Так, 26 апреля на заседании Президиума Цент­рального совета РОО «Организация ветеранов» был рассмотрен вопрос «Об опыте работы совета ветеранов Медеуского района города Алматы по патриотическому воспитанию молодежи». В принятом постановлении указано на необходимость активизации этого направления деятельности ветеранских организаций.

2019 год в Казахстане объявлен Годом молодежи, в рамках которого ведется большая насыщенная программа. Воспитание гражданина, формирование гражданской позиции и патрио­тического сознания подрастающего поколения, сис­темы ценностей, соответствую­щих многонациональному обществу, единство, мир и согласие будут способствовать устойчивому экономическому росту и развитию казахстанского общест­ва – это главное в работе наших ветеранских организаций.

В Центральном совете ветеранов подведены итоги объявленного в начале года респуб­ликанского смотра комиссий по работе с молодежью советов ветеранов областей, Нур-Султана, Алматы и Шымкента «Жастар біздің болашағымыз» – «Молодежь – наше будущее». В соответствии с условиями смотра допущены к участию 11 претендентов, и членами постоянной комиссии по делам молодежи Центрального совета изучены предоставленные материалы. В текущем месяце 3 победителя и участники получили награды за активную работу с молодежью.

Празднование Дня Победы проводится всегда на высоком организационном уровне. Повсеместно советами ветеранов и акиматами в начале года утверждаются соответствующие планы. Этот вопрос рассматривается на президиумах советов, определяются основные задачи по проведению мероприятий с ветеранами войны, тружениками тыла.

В планах ветеранских организаций страны было преду­смотрено проведение в регионах большого количества массово-политических, торжественных, информационно-пропагандистских, художественно-культурных, музыкальных, спортивных мероприятий. Разумеется, они отличались новизной, глубоким духовно-нравственным содержанием героизма и патриотизма, отражающим силу духа солдата-победителя.

На протяжении 2 лет в праздновании Дня Победы в Нур-Султане принимают участие ветераны из Москвы. Особую эмоциональность празднованию Дня Победы придает шествие «Бессмертного полка», которое становится массовым и проходит во всех населенных пунктах страны.

В настоящее время повсеместно в стране ведется подготовительная работа по празднованию предстоящего юбилея Великой Победы. Принят правительственный план, где в основном сосредоточены воп­росы традиционного характера, выступления в трудовых коллективах, молодежной среде об историческом значении, о героизме и подвиге многих представителей старшего поколения, о дружбе народов, в результате которой одержана Великая Победа.

В юбилейный год Победы запланировано 67 мероприятий, в частности проведение Военного парада. Кроме того, будут продолжены поисковые работы по выявлению неучтенных захоронений и непогребенных останков воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Еще следует сказать о детях войны. Я сам – сын погибшего участника Великой Отечественной войны. На хрупкие детские плечи легли тяжести и невзгоды войны. Дети, подростки жили и работали в невыносимых условиях, воевали, партизанили. Многие недоедали, тяжело болели. Полагаю, настало время подумать о статусе детей войны. Они заслужили памятники от благодарных потомков.

Чествование ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, казахстанцев, выполнивших историчес­кую миссию и внесших вклад в Победу над фашизмом, – задача общегосударственного масштаба. Ни один ветеран не должен остаться без внимания и заботы. На днях на заседании межведомственной комиссии стало известно, что в Казахстане уравняют суммы единовременных выплат ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны к 75-летию Победы. В каждой области ведутся работы региональных комиссий по подготовке к празднованию юбилея Победы.

26 апреля на очередном пленуме республиканской организации ветеранов Казахстана с учас­тием общественности страны рассмотрен вопрос подготовки к празднованию 75-летия Победы. Намечены задачи в рамках исполнения Плана основных мероприятий по подготовке и празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, утвержденного 28 сентября 2018 года решением Совета глав государств СНГ и правительственного плана по его исполнению.

Историком Бериком Абдыгалиулы совместно с партией «Nur Otan» была издана книга «Ұмытылған Қаһармандар» – «Забытые Герои». В ней опубликованы имена 133 казахстанцев, представленных за особый героизм к званию Героя Советского Союза, с историями их подвигов, подтверждаемыми наградными листами, представленными и подписанными командирами, в основном полков. Однако ни один из них не получил звания Героя Советского Союза. Исходя из подтвержденных данных Цент­ральный совет, поддерживая обращения родственников героев, отмеченных в указанной книге, о присвоении их имен улицам и школам на их малой родине – городах и поселках, выходит с представлениями в исполнительные органы.

Одним словом, ведется большая работа к 75-летию Великой Победы. Героизм наших народов и воинов заслуживает всенародной любви. Не меркнет лучезарная слава тех лет.