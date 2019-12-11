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Этих лет не меркнет слава
Омирзак Озганбаев, первый заместитель председателя ЦС РОО «Организация ветеранов»
Как ни печально, редеют ряды живых участников Великой Отечественной войны. Так, в Казахстане сегодня проживают 1 297 ветеранов, и с каждым днем их становится меньше. Все они окружены особым вниманием и заботой со стороны государственных органов и ветеранских организаций. Ветераны Великой Отечественной войны получают комплекс мер социальной поддержки, предусмотренный налоговым, жилищным, земельным и пенсионным законодательством, а также нормами о социальных льготах. Соцобслуживание ветеранов войны направлено на усиление адресности и эффективности предоставления оказываемой помощи.