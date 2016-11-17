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​Этика – это серьезно
Юлия МАГЕР

С начала 2016 года в Казахстане вступил в силу Этический кодекс государственных служащих, определяющий стандарты их поведения на работе, в отношениях с коллегами (выше- и нижестоящими), в свободное от работы время, при пуб­личных выступлениях. Правила служебной этики, введенные в ранг закона, призваны повысить профессионализм и ответственность служащих, улучшить качество работы госаппарата, укрепить доверие общества к государст­венным органам. Соответственно, контроль над их соблюдением ведется серьезный, а за нарушение госслужащий может и долж­ности лишиться.

– В целом за девять месяцев текущего года из числа привлеченных к дисцип­линарной ответственнос­ти 3 535 государственных служащих порядка 10% привлечены за нарушение служебной этики. При этом восемь государственных служащих понижены в должностях, а семнадцать человек уволены, – рассказал директор департамента контроля в сфере государственной службы Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции РК Куаныш Жапаков.

Профилактика этичес­ких правонарушений, мониторинг и контроль за соблюдением служебной этики госслужащими возложен в том числе на уполномоченных по этике – этот новый институт также заработал с начала 2016 года, такие должнос­ти сегодня есть во всех центральных госорганах и местных исполнительных органах (обращаться к уполномоченным могут как госслужащие, так и обыч­ные граж­дане).

Кроме того, во всех регио­нах страны действуют советы по этике. С начала года по рекомендации этих советов к дисциплинарной ответственности привлечены 344 госслужащих, из которых 54% – за нарушение служебной этики. 

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