Свежий выпуск
​Этими ситцами можно гордиться
Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область

Когда видишь этих женщин в первый раз, даже мысли в голове не возникает по поводу того, что у них имеется определенный физический недуг. Улыбаю­щиеся лица швей располагают к общению, но после первых же слов, обращенных к одной из них, выясняется, что приветливая, симпатичная девушка не слышит тебя.

Заметив мое смущение, Айгуль Тунгатарова моментально взяла на себя обязанности переводчика, поскольку в совершенстве владеет искусством общения с глухонемыми людьми, а таких в ее дружном коллективе большинство. Сама директор швейной мас­терской инвалид II группы, долгих семь лет была прикована к постели в той, другой, жизни.

В 1992 году после рождения второго ребенка медики диагнос­тировали у нее опухоль головного мозга и предложили операцию. Айгуль согласилась, хотя никто не гарантировал ей стопроцентного успеха от хирургического вмешательства. Послеоперационная реабилитация растянулась на годы, но, благодаря неимоверной силе духа и поддержке мужа Сейткали, оставившего работу начальника караула в пожарной части, она в итоге встала на ноги.

О возвращении к профессии строителя не могло быть и речи, зато наступило время вспомнить о хобби. Способнос­ти к шитью Айгуль передались от матери, 30 лет проработавшей портнихой.

В Центре занятости ей помог­ли разработать бизнес-план, а 3 млн тенге, выделенных по государственной программе, Айгуль Тунгатаровой вполне хватило, чтобы в 2011 году открыть собственное дело. Сегодня мастерицы, работающие под ее началом, шьют по несколько сотен комплектов постельных принадлежностей и спец­одежды в месяц. Такой производительности труда могут позавидовать работницы обычного швейного ателье.

– Наша продукция не только красивая, но еще и качественная, из чистого хлопка, – говорит хозяйка швейной мастерской. – Люди охотно платят за понравившееся им белье, которое к тому же не порвется пос­ле нескольких стирок.

От постельных принадлеж­нос­тей, пошитых в ателье Айгуль Тунгатаровой, действительно трудно отвести глаза. Женщины с нескрываемой гордостью демонст­рируют яркие комплекты из ивановских ситцев, при виде которых руки так и тянутся к кошельку, чтобы приобрести хотя бы один из них.

В 2015 году на востоке страны людям с ограниченными возможностями оказано содействие в получении 36 кредитов по «Дорожной карте занятос­ти». Геннадий Русанов, руководитель отдела занятости областного управления занятости ВКО, рассказал и о планах на 2016 год, в которых нашлось место и для 40 бизнес-проектов, подготовленных инвалидами.

С новыми стартапами, которые поддержало государство, считает он, появятся и другие успешные примеры стойкости духа людей с ограниченными возможностями. Это они, невзирая на жизненные невзгоды, не опустили руки, а напротив, сумели доказать окружаю­щим, что недостижимых целей не бывает.

Популярное

Все
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?
О новшествах в новом учебном году рассказали профильные министерства
За сорок лет школа в селе Достык ни разу капитально не ремонтировалась
Мужчину изрезали ножом на автовокзале в Жетысуской области
Сокровища курганов Сарыарки
Об имантауских петуниях узнала вся страна. Как сельский бизнес стал историей успеха
В столице Казахстана прошло самое престижное соревнование по триатлону серии IRONMAN («Железный человек»)
Историки, вооруженные лопатой
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по спидкубингу
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 августа
Атмосфера здесь нездоровая
Место особое, правила те же
«Реал» вновь сильнейший
На пути к большому успеху
Нужен индекс цен
Осколки бесправия
Серость и сырость
Любовь к поэзии живет
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
Как поддержать хлеборобов и спасти нынешний урожай пшеницы, ячменя и семян подсолнечника от возможного критического снижения цен на внешних рынках, обсудили в столице участники заседания «круглого стола», организованного Зерновым союзом РК
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Стало известно, когда опубликуют список обладателей образовательных грантов
Убившей свою мать актюбинской школьнице вынесли приговор
Землетрясение зафиксировано в Алматинской области
Лесники попали в категорию самых низкооплачиваемых профессий
Молния ударила в самолет Air Astana
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
Минэнерго предупредило казахстанцев о вирусной рекламе в соцсетях
И ТЭЦ готовы даром передать
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 августа
Прежде чем выносить обвинительный приговор, не мешало бы и в зеркало взглянуть
В Северо-Казахстанской области назначена дата начала уборочной страды
Правда ли Акколь такой умный, как о нем рассказывают?
Тайна письма Абая
Прочитай книгу, получи ягненка
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Следы обитания древних людей ищут в Казахстане ученые-археологи
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июля
Какие ковид-ограничения при переходе в "желтую" зону могут ввести в Нур-Султане
В каком случае введут локдаун в Казахстане, рассказали в Минздраве
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа

Читайте также

Свежий выпуск
Чтобы дорога была безопасной
Свежий выпуск
Дорогу молодым
Свежий выпуск
Есть договор, будет и зарплата
Свежий выпуск
Добро без границ

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]