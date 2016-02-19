​Этими ситцами можно гордиться

Когда видишь этих женщин в первый раз, даже мысли в голове не возникает по поводу того, что у них имеется определенный физический недуг. Улыбаю­щиеся лица швей располагают к общению, но после первых же слов, обращенных к одной из них, выясняется, что приветливая, симпатичная девушка не слышит тебя.

Заметив мое смущение, Айгуль Тунгатарова моментально взяла на себя обязанности переводчика, поскольку в совершенстве владеет искусством общения с глухонемыми людьми, а таких в ее дружном коллективе большинство. Сама директор швейной мас­терской инвалид II группы, долгих семь лет была прикована к постели в той, другой, жизни.

В 1992 году после рождения второго ребенка медики диагнос­тировали у нее опухоль головного мозга и предложили операцию. Айгуль согласилась, хотя никто не гарантировал ей стопроцентного успеха от хирургического вмешательства. Послеоперационная реабилитация растянулась на годы, но, благодаря неимоверной силе духа и поддержке мужа Сейткали, оставившего работу начальника караула в пожарной части, она в итоге встала на ноги.

О возвращении к профессии строителя не могло быть и речи, зато наступило время вспомнить о хобби. Способнос­ти к шитью Айгуль передались от матери, 30 лет проработавшей портнихой.

В Центре занятости ей помог­ли разработать бизнес-план, а 3 млн тенге, выделенных по государственной программе, Айгуль Тунгатаровой вполне хватило, чтобы в 2011 году открыть собственное дело. Сегодня мастерицы, работающие под ее началом, шьют по несколько сотен комплектов постельных принадлежностей и спец­одежды в месяц. Такой производительности труда могут позавидовать работницы обычного швейного ателье.

– Наша продукция не только красивая, но еще и качественная, из чистого хлопка, – говорит хозяйка швейной мастерской. – Люди охотно платят за понравившееся им белье, которое к тому же не порвется пос­ле нескольких стирок.

От постельных принадлеж­нос­тей, пошитых в ателье Айгуль Тунгатаровой, действительно трудно отвести глаза. Женщины с нескрываемой гордостью демонст­рируют яркие комплекты из ивановских ситцев, при виде которых руки так и тянутся к кошельку, чтобы приобрести хотя бы один из них.

В 2015 году на востоке страны людям с ограниченными возможностями оказано содействие в получении 36 кредитов по «Дорожной карте занятос­ти». Геннадий Русанов, руководитель отдела занятости областного управления занятости ВКО, рассказал и о планах на 2016 год, в которых нашлось место и для 40 бизнес-проектов, подготовленных инвалидами.

С новыми стартапами, которые поддержало государство, считает он, появятся и другие успешные примеры стойкости духа людей с ограниченными возможностями. Это они, невзирая на жизненные невзгоды, не опустили руки, а напротив, сумели доказать окружаю­щим, что недостижимых целей не бывает.