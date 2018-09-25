Этно по-казахстански

Основная цель фестиваля – выявление и поддержка талантливых представителей искусства, создание условий для развития их духовного и образовательного потенциала, развитие этнического направления в мире казахстанской моды. Об этом на торжественном открытии фес­тиваля сообщил заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана – заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента Леонид Прокопенко. Он убежден, что фестиваль поднимает на новую ступень модную индустрию, так как именно здесь некоторые из участников получают путевку в мир высокого искусства.

12 участников в номинации «Ұлы дала өрнектері» представили на суд гостей фестиваля авторские коллекции, выполненные в одном из самых популярных направлений – этностиле. Аутентичный дизайн сегодня как никогда понятен и близок не только казахстанцам, но и жителям других стран. Отчасти в этом играет роль глобализация, постепенно стирающая границы между этносами и национальной культурой. Тем ценнее становится каждая попытка творческих личностей отстоять свою индивидуальность.

Участники фестиваля приехали из всех регионов Казахстана. Среди них были как опытные дизайнеры, уже сделавшие себе имя, так и… дети! Самой маленькой моднице из Актобе Айгерим Мураткызы – 9 лет. Девочка назвала свою коллекцию «Балауса». Ее мама Айнагуль Мазимова рассказала, что дочь пошла по ее стопам.

– Я сама занимаюсь шитьем и дизайном, держу фирму. Айгерим с самого раннего возраста начала интересоваться творческим процессом, особенно рисованием. Дальше – больше, сама начала создавать эскизы костюмов. Те костюмы, что мы сегодня представили, – плод ее воображения. Ее рисунки на планке и спинке пальто мы нанесли с помощью ниток и шерсти. Очень рады, что гости фестиваля оценили нас по достоинству, – призналась она.