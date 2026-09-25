Этно в каждой детали

Статьи,Ремесло
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

С Гульнарой Акпаровой мы познакомились на ярмарке мастеров прикладного искусства, которая была приурочена ко Дню города. Мое внимание привлек чокер с подвеской с национальным орнаментом. Гульнара Кумаровна рассказала о себе и о том, как у нее получается создавать красоту, мимо которой не пройдет ни одна модница. Она родилась в поселке Глубокое Восточно-Казахстанской области. Детство прошло в небольшой деревне Покровке Чарского района, и именно там зародилась ее любовь к творчеству.

фото предоставлено Гульнарой Акпаровой

– Прекрасная пора – мое детство, – вспоминает она. – В школьные годы я была активисткой. Участвовала в конкурсах рисунков, оформляла праздничные стенгазеты, выступала на смотрах самодеятельности. Вязание крючком, модные в то время кружевные воротнички, первые попытки шитья – все это было частью моих детских увлечений.

После окончания школы будущая мастерица решила поступить в техникум легкой промышленнос­ти по специальности «технолог швейного производства». Однако путь к ремеслу, ставшему делом жизни, начался не сразу, хотя рукоделие всегда присутствовало в ее жизни. Свои навыки плетения из бисера она показывала детям, а когда они ходили в садик и школу, вместе с ними мастерила поделки, которые нередко занимали первые места.

– Я старалась, чтобы мои дети принимали участие в творческом процессе, – отмечает Гульнара Акпарова.

Но настоящий творческий подъем начался с появлением на свет первого внука. По казахской традиции родные везут қалжа – праздничное угощение, и Гульнара, не ограничивая себя в фантазии, начала готовить к этому событию множество вещей – от корзин до именных мешочков. Именно тогда пришла мысль: «А почему бы не делать это на заказ?» Идеи, распространенные в группах и социальных сетях, сразу нашли отклик – посыпались заказы. Люди просили не только корзины, но и украшения.

– Я не отказывала, делала, – рассказывает мастерица. – Постепенно поняла, что свои способности нужно развивать.

Познакомившись с рукодельницами Семея, Гульнара получила приглашение на первую ярмарку. Тогда и начали появляться новые идеи – букеты из мыла, серьги в этническом стиле. Источником вдохновения стали сами покупательницы – мастерица внимательно изучала спрос и воплощала их желания в своих работах.

Особое место в творчестве Гульнары занимает национальный стиль.

Идеи, по ее словам, приходят сами. Она пробует, включает фантазию – и в итоге получается то, что задумано. Так появились чокеры с подвесками в стиле этно, цепи. Сегодня в ее арсенале – шолпы, шекелик, браслеты, пояса, серьги-гвоздики, булавки.

За плечами мастерицы – участие в ряде значимых мероприятий: в выставке, посвященной 185-летию Абая Кунанбайулы, Медовом Спасе, Масленице и Сабантуе, ярмарке-выставке в честь 35-летия татарского общественного центра, Международном фестивале татарского искусства, а также в праздновании Наурыза и Дня города Семея.

Родные и близкие всегда поддерживают Гульнару в ее деле. У нее две дочери и сын, которые с детства видят творения мамы.

К слову, заметен творческий потенциал у младшей дочери. Она занимается рукоделием с пяти лет и, за что бы ни взялась, все у нее получается. Возможно, скоро в Семее узнают имя еще одной талант­ливой рукодельницы. А старшая дочь с любовью и пользой проводит время со своими детьми, приобщая их к творчеству.

На ярмарки-выставки Гульнара выходит уже третий год.

– Я встретила много мастериц – позитивных и вдохновленных, с ними приятно делиться достижениями. В моих дальнейших планах – освоить валяльную технику и создавать одежду в национальном стиле. Это так прекрасно! – говорит она с воодушевлением.

#рукоделие #ремесло #увлечение #Гульнара Акпарова

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