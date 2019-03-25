​Этноаул на фоне мавзолея

Любовь Доброта

Несколько тысяч жителей Туркестанской области специаль­но приехали в древний город, чтобы сообща в новом областном центре впервые отметить Ұлыс күн. К Великому дню, когда уравниваются день и ночь и считающемуся у восточных народов началом нового года, город готовился основательно.

На площади у стен мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи юрты пос­тавили все районы области, крупные предприятия и учреждения, празднично украсив древнее жилище кочевников и приготовив, как и положено, угощения казахской национальной кухни.

Возле каждой юрты демонстрировали сцены казахского быта, знакомя с народными традициями, обычаями и ремеслами. Мастера народного прикладного искусства устроили выставку, продемонстрировав все богатство национальных ремесел. Изделия из войлока и кожи, глины и металла, изысканная резьба по дереву и ювелирные украшения никого не могли оставить равнодушным.

Ну и какой же праздник без Наурыз жыры, звучавших в этот день повсеместно. Оказывается, этот особый вид устного народного творчества имеет много пок­лонников. До наших дней дошло немало рожденных праздником поздравлений, пожеланий, благословений, частушек, остроумных куплетов, которые охотно подхватывали люди, дружно подпевая исполнителям.

Пока публика погружалась в быт казахского аула, угощалась наурыз-коже, а его приготовили 2 000 литров, на центральную площадь Есим-хана прибыл караван из верблюдов и лошадей. Его возглавил Кыдыр-ата, возвестив о начале весны и наступлении нового года.

С Наурызом поздравил аким области Умирзак Шукеев, напомнив, что торжества являются своеоб­разной кульминацией праздника. До этого во всех населенных пунк­тах области шла основательная подготовка, в ходе которой жители занимались благоустройством приусадебных участков и улиц, чистили арыки, сажали деревья и декоративные кустарники.

Именно такие традиции Наурыза заложены столетия назад. Аким области призвал жителей региона следовать жизнеутверж­дающим постулатам Наурыз мейрамы и вносить свой вклад в процветание Туркестана.

Праздник продолжился ярким театрализованным представлением. Профессиональные и самодеятельные артисты сменяли на сцене друг друга, продолжая многочасовой танцевально-исполнительский марафон. Зрители не жалели аплодисментов, наслаждаясь искусством и просто радуясь теплому дню, которым ознаменовалось наступление нового года.

Популярное

Все
Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]