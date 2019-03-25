​Этноаул на фоне мавзолея

Несколько тысяч жителей Туркестанской области специально приехали в древний город, чтобы сообща в новом областном центре впервые отметить Ұлыс күн. К Великому дню, когда уравниваются день и ночь и считающемуся у восточных народов началом нового года, город готовился основательно.
На площади у стен мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи юрты поставили все районы области, крупные предприятия и учреждения, празднично украсив древнее жилище кочевников и приготовив, как и положено, угощения казахской национальной кухни.
Возле каждой юрты демонстрировали сцены казахского быта, знакомя с народными традициями, обычаями и ремеслами. Мастера народного прикладного искусства устроили выставку, продемонстрировав все богатство национальных ремесел. Изделия из войлока и кожи, глины и металла, изысканная резьба по дереву и ювелирные украшения никого не могли оставить равнодушным.
Ну и какой же праздник без Наурыз жыры, звучавших в этот день повсеместно. Оказывается, этот особый вид устного народного творчества имеет много поклонников. До наших дней дошло немало рожденных праздником поздравлений, пожеланий, благословений, частушек, остроумных куплетов, которые охотно подхватывали люди, дружно подпевая исполнителям.
Пока публика погружалась в быт казахского аула, угощалась наурыз-коже, а его приготовили 2 000 литров, на центральную площадь Есим-хана прибыл караван из верблюдов и лошадей. Его возглавил Кыдыр-ата, возвестив о начале весны и наступлении нового года.
С Наурызом поздравил аким области Умирзак Шукеев, напомнив, что торжества являются своеобразной кульминацией праздника. До этого во всех населенных пунктах области шла основательная подготовка, в ходе которой жители занимались благоустройством приусадебных участков и улиц, чистили арыки, сажали деревья и декоративные кустарники.
Именно такие традиции Наурыза заложены столетия назад. Аким области призвал жителей региона следовать жизнеутверждающим постулатам Наурыз мейрамы и вносить свой вклад в процветание Туркестана.
Праздник продолжился ярким театрализованным представлением. Профессиональные и самодеятельные артисты сменяли на сцене друг друга, продолжая многочасовой танцевально-исполнительский марафон. Зрители не жалели аплодисментов, наслаждаясь искусством и просто радуясь теплому дню, которым ознаменовалось наступление нового года.