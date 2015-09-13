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Этноаул собрал весь народ
Максут ИРЖАНОВ
Всего на площади было установлено 50 юрт. Здесь же разместились концертные сцены, спортивные площадки для проведения состязаний. Нурсултан Назарбаев побеседовал с жителями и гостями столицы, поздравил всех казахстанцев с праздником, пожелав им благополучия и счастья.
Праздник у монумента «Қазақ елі» начался с красочного парада-шествия представителей всех областей страны. С приветственным словом к ним обратился заместитель акима Астаны Ермек Аманшаев.
– В эти дни мы воздаем должную память деяниям предков. История нашей священной земли насчитывает несколько тысячелетий, празднование 550-летия Казахского ханства – огромное событие, способное стать мощным импульсом для покорения новых вершин, – отметил он.
Торжественный и красочный момент – презентация каждой области. Самобытность регионов демонстрировали яркие костюмы делегатов. Настолько синхронны были их движения, что порой казалось – это разноцветные волны ниспадают вниз.
В этноауле жители и гости столицы смогли увидеть выступления лучших творческих коллективов и театрализованные представления – каждый регион подготовил часовую концертную программу.
У юрт раскинулись прилавки с предметами народно-прикладного искусства и казахского ремесла, предметами и украшениями из дерева, металла, ювелирными изделиями, керамикой, скульптурами, национальной одеждой и, конечно, блюдами национальной кухни.
Многие произведения мастеров можно было приобрести у их авторов. Ну а как не сделать памятное фото с ханами и батырами (гримеры и костюмеры постарались на славу!), а также на фоне живых скульптур – горняков и шахтеров, беркутчи и охотников с собаками породы тазы.
С интересом рассматривали гости праздника скульптуры из нержавеющей стали, автором которых является Ергали Бекешев из Западно-Казахстанской области. Тема «старины глубокой» – главная в его творчестве. Вместе с уже известными мини-скульптурами «Кочевник», «Махамбет» он впервые демонстрировал две новые работы – «Гасырлар унi» и «Художник», которые можно назвать результатом союза дерева и металла. Первая из них, наиболее монументальная, останется в Астане. Ее приобрела у автора администрация столичного ресторана «Дастур».
Праздник продолжился визитами представителей регионов в сопровождении акынов-импровизаторов друг к другу в гости. Ну а какое казахское гостеприимство без песен, шашу, подарков и щедрых угощений? Так было в старину. Традиции продолжаются и сейчас.
Даже моросящий дождь не омрачил настроение участников и гостей праздника. К слову, они приняли его как символ благословения. Ведь не зря, когда падают с неба капли, казахи говорят: «Нур жауды», что означает «Счастье льется».
А разве это не счастье – быть свидетелем великих исторических перемен в жизни страны и народа, жить в независимой, многонациональной, миролюбивой стране, которая пользуется большим авторитетом в международном сообществе.
Завершился этот день празднования поздно вечером большим гала-концертом, в программу которого были включены самые лучшие номера из выступлений каждого региона.

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