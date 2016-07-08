Этнодеревню построят на побережье Сибинских озер в ВКО
На Сибинских озерах Восточно-Казахстанской области планируется построить турбазу, на территории которой раскинется этнодеревня. Об этом в ходе пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций ВКО рассказал аким Уланского района Даулет Батырбаев, передает Kazpravda.kz.
Здесь туристы смогут познакомиться и изготовить изделия народного ремесла, отведать национальные блюда.
Отличительными особенностями турбазы также станут хороший сервис, два удобных пирса к озеру, спортивные и игровые зоны, беседки, санузлы, душевые и раздевалки и паркинг, в том числе парковочная зона для водителей с ограниченными возможностями.
По словам районного акима, концепция разрабатываемого проекта по развитию туризма предусматривает постройку туристической базы для проведения широкомасштабных летних туристических фестивалей.
С данной базы отдыха будут проложены маршруты для пешеходного и велотура, катания на лошадях и квадроциклах, уточнили в акимате.