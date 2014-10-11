Этнографическая экспедиция "Менің елім – "Мәңгілік Ел" прибыла в Костанай

Общество
Валерий ВЕДЕНКО
Первым делом сразу после приема в областном акимате гости отправились на завод "СарыАркаАвто", сообщает Kazpravda.kz. Это была не просто ознакомительная экскурсия, а еще и, по сути, встреча с партнерами. Дело в том, что в составе технического парка экспедиции находятся 5 внедорожников костанайского производства: 3 SsangYong и 2 Toyota Fortuner.

По словам руководителя пробега Евгения Рибалко, машины показывают себя идеальным средством передвижения по просторам нашей страны. А с изготовителями этих автомобилей разговор у водителей и пассажиров был, конечно, более детальный и конкретный.

Но пробег носит не технико-испытательный характер, а этнографический и исторический. Автомобили здесь интересны прежде всего тем, как характеризуют развитие региона. Родина Ибрая Алтынсарина, Чокана Валиханова, Мыржакыпа Дулатова и других великих казахов становится теперь все больше известной миру сборкой машин прославленных брендов. Так на деле реализуются инициативы Президента Нурсултана Назарбаева о создании конкурентоспособной экономики, и в первую очередь, в рамках Евразийского экономического союза.

Члены экспедиции провели в Костанае автопарад, а затем состоялась встреча с молодежью в госуниверситете им. А. Байтурсынова. Гости рассказали об увиденном за 2 с половиной тыс. километров путешествия. Это – и вечные степь и горы, и города с предприятиями, возделанные поля...

Казахстан предстает прекрасной страной, вызывающей патриотическую гордость у своих граждан и восхищение у гостей. По завершении экспедиции ее участники подготовят фильм и выпустят фотокнигу о республике. Они много снимали и в Костанае. Конечно же, со всем этим будет интересно ознакомиться как на экране, так и на бумаге.

