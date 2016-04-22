После того, как страна встала на путь независимости, наступили благоприятные условия для разработки этой важной проблемы, контуры которой более 50 лет тому назад были очерчены родоначальником психологической науки в Казахстане, профессором Толегеном Тажибаевым.

Теперь уже никто не решится отрицать, что во времена Советского Союза национальное рассматривалось как националистическое, а идеалом была личность, нейтральная по отношению ко всему национальному. Из учебников изымалось все, что напоминало о национальной принадлежности, а моделью ученика был школьник, не имевший национальных черт. Образование строилось лишь на основании всеобщих закономерностей, без учета нацио­нальной культуры.

В связи с этим невозможно не присоединиться к точке зрения ученых, которые считают этнопсихологию самостоя­тельной наукой, играющей особую роль как в системе психологических наук, так и в процветании такого полиэтнического государства, как Казахстан.

Проблема поликультурного образования есть не что иное, как вхождение в мировое общечеловеческое пространство через этнические признаки нации. Оно предполагает равноправие всех народов и взаимное партнерство, укрепление национального интеллектуального потенциала, самостоятельности и суверенитета нации. Что касается монокультурной модели образования, доставшейся нам в наследство от тоталитарного режима, то она должна быть модернизована с учетом этногенеза народов Казахстана.

Если под основным содержанием этнопсихологии понимать соотношение национальных и общечеловеческих психологических особенностей поведения людей, воплощенное в психологическом понятии «этническая личность», то можно было бы говорить об исследовательских направлениях и соответствующих им блоках проблем. Так, в первом блоке актуально для изучения приоб­ретение нацио­нальных черт и их влияние на жизнедеятельность, психику и поведение личности. Ко второму блоку относится взаимодействие разных этносов в сферах совместной деятельности. Третий блок – это этногенез казахской нации и его менталитета.

Главная стратегическая проблема этого направления науки сегодняшнего дня – проб­лема разработки методологических основ общей этнопсихологии, и казахстанской в частности. На нынешнем этапе развития этой науки нужно создавать методологическую модель будущей экспериментальной, ориентированной на практику этнопсихологии.

И самое главное. Для того чтобы войти в число наиболее развитых стран, важно обеспечить не только качественную жизнь, но и физическое, психологическое и социальное благополучие граждан. В связи с этим именно психологическая наука и практика могут сыграть ключевую роль в обеспечении такого благоденствия. Как показывает горький опыт многих стран, игнорирование социальных и психологических проблем в обществе чревато необратимыми деструктивными процессами, приводящими к падению духовно-нравственных ценностей, к преступлениям против личности.

Все названные проблемы психологической науки Казахстана стали предметом перспективного исследования Республиканского общественного объединения «Казахское психологическое общество», которое появилось в Казах­стане ровно год назад в апреле 2015 года.