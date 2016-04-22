​Этнопсихология: роль в благополучии общества

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Мухан ПЕРЛЕНБЕТОВ, доктор психологических наук; Кубигул ЖАРИКБАЕВ, доктор педагогических наук

После того, как страна встала на путь независимости, наступили благоприятные условия для разработки этой важной проблемы, контуры которой более 50 лет тому назад были очерчены родоначальником психологической науки в Казахстане, профессором Толегеном Тажибаевым.

Теперь уже никто не решится отрицать, что во времена Советского Союза национальное рассматривалось как националистическое, а идеалом была личность, нейтральная по отношению ко всему национальному. Из учебников изымалось все, что напоминало о национальной принадлежности, а моделью ученика был школьник, не имевший национальных черт. Образование строилось лишь на основании всеобщих закономерностей, без учета нацио­нальной культуры.

В связи с этим невозможно не присоединиться к точке зрения ученых, которые считают этнопсихологию самостоя­тельной наукой, играющей особую роль как в системе психологических наук, так и в процветании такого полиэтнического государства, как Казахстан.

Проблема поликультурного образования есть не что иное, как вхождение в мировое общечеловеческое пространство через этнические признаки нации. Оно предполагает равноправие всех народов и взаимное партнерство, укрепление национального интеллектуального потенциала, самостоятельности и суверенитета нации. Что касается монокультурной модели образования, доставшейся нам в наследство от тоталитарного режима, то она должна быть модернизована с учетом этногенеза народов Казахстана.

Если под основным содержанием этнопсихологии понимать соотношение национальных и общечеловеческих психологических особенностей поведения людей, воплощенное в психологическом понятии «этническая личность», то можно было бы говорить об исследовательских направлениях и соответствующих им блоках проблем. Так, в первом блоке актуально для изучения приоб­ретение нацио­нальных черт и их влияние на жизнедеятельность, психику и поведение личности. Ко второму блоку относится взаимодействие разных этносов в сферах совместной деятельности. Третий блок – это этногенез казахской нации и его менталитета.

Главная стратегическая проблема этого направления науки сегодняшнего дня – проб­лема разработки методологических основ общей этнопсихологии, и казахстанской в частности. На нынешнем этапе развития этой науки нужно создавать методологическую модель будущей экспериментальной, ориентированной на практику этнопсихологии.

И самое главное. Для того чтобы войти в число наиболее развитых стран, важно обеспечить не только качественную жизнь, но и физическое, психологическое и социальное благополучие граждан. В связи с этим именно психологическая наука и практика могут сыграть ключевую роль в обеспечении такого благоденствия. Как показывает горький опыт многих стран, игнорирование социальных и психологических проблем в обществе чревато необратимыми деструктивными процессами, приводящими к падению духовно-нравственных ценностей, к преступлениям против личности.

Все названные проблемы психологической науки Казахстана стали предметом перспективного исследования Республиканского общественного объединения «Казахское психологическое общество», которое появилось в Казах­стане ровно год назад в апреле 2015 года. 

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