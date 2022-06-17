Этностиль всегда в моде

Фестиваль казахского национального искусства и предметов быта «Национальный костюм – наследие поколений» приурочили ко Дню города.

Масштабную выставку мастеров декоративно-прикладного искусства организовало общест­венное межэтническое объединение «Ынтымак». Дизайнеры домов моды Алматы и Шымкента наполнили ее национальным колоритом. Фестиваль состоялся в рамках республиканского проекта «Мәдениетті ана – мәдениетті ұлт». В его основе – популяризация национального костюма и народного искусства среди молодежи.

Участники выставки представили разнообразные покрывала, мужские аксессуары, вышитые плиссированные платья и шапаны, связанные с древним бытом казахского народа.

– Мы решили показать, что национальная одежда и украшения всегда современны, они вполне вписываются и в наш быт, – считает председатель ОО «Ынтымак» Гаухар Толепова. – Национальные костюмы – наследие Великой степи, и они не только красивы, но и комфортны. Я сама с удовольствием ношу в повседневной жизни камзолы и казахские украшения. Их все чаще выбирает молодежь. Меня это радует, ведь если нацио­нальная одежда и украшения вост­ребованы, значит, они не уйдут в небытие.

Свои работы на выставке представили более тридцати мастеров из Алматы и Шымкента. Сообща они показали девять коллекций.

Рукодельница Бибажар Симова уверена, что в гардеробе каждой модницы должны быть не только национальные костюмы, но и аксессуары с национальными узорами. Например, сумочки. Они могут быть изготовлены из войлока, текстиля и кожи, но непременно с узором, в основе которого лежит символика предков.

– Я привезла на фестиваль сумочки, которые широко использует современная молодежь, – показывает свой ассортимент Бибажар Симова. – Смотрите, вот эти сделаны в стиле мелкого плетения. В них удобно носить деньги, мобильные телефоны.

73-летняя мастерица считает, что многие предметы быта и украшения казахского жилища вполне уместны в офисах и служебных кабинетах. Например, коврики и паласы. Это не просто эстетично и красиво, но и придает особый стиль, характеризует владельца офиса.

Бибажар Симова бережно раскладывает тканую ленту – ақ басқұр, которой принято обозначать переход от стен юрты к куполу. Для украшения юрты служат и тканые бау, нарядные желбау с разноцветными гроздьями кистей. Мастерица признается, что орнамент, неброские цвета, подчеркивающие внутреннюю тонкость и благородство, как и технику ткачества, она переняла от своей бабушки Кулян-апай. С пяти лет та стала обучать Бибажар древнему ремеслу, и советам Кулян-апай ремесленница следует на протяжении шести десятилетий.

Художник-ювелир Икрам Рафиков точно также окружен плотным кольцом посетителей фестиваля. Ювелирные украшения из серебра, выполненные в старинном стиле, никого не оставили равнодушным.

Понравившиеся вещи на фестивале можно было купить, хотя сделать выбор из тех же ювелирных украшений Икрама Рафикова было не просто, потому что хотелось приобрести все. И это было видно по тому, как много времени проводили у витрины любительницы серебряных украшений. Хотя заниматься золотом проще, поскольку оно более плас­тичное и податливое, именно серебро выбрал себе в союзники ювелир много лет назад, оценив его благородство.