Свежий выпуск
Этностиль всегда в моде

Фестиваль казахского национального искусства и предметов быта «Национальный костюм – наследие поколений» приурочили ко Дню города.

Масштабную выставку мастеров декоративно-прикладного искусства организовало общест­венное межэтническое объединение «Ынтымак». Дизайнеры домов моды Алматы и Шымкента наполнили ее национальным колоритом. Фестиваль состоялся в рамках республиканского проекта «Мәдениетті ана – мәдениетті ұлт». В его основе – популяризация национального костюма и народного искусства среди молодежи.

Участники выставки представили разнообразные покрывала, мужские аксессуары, вышитые плиссированные платья и шапаны, связанные с древним бытом казахского народа.

– Мы решили показать, что национальная одежда и украшения всегда современны, они вполне вписываются и в наш быт, – считает председатель ОО «Ынтымак» Гаухар Толепова. – Национальные костюмы – наследие Великой степи, и они не только красивы, но и комфортны. Я сама с удовольствием ношу в повседневной жизни камзолы и казахские украшения. Их все чаще выбирает молодежь. Меня это радует, ведь если нацио­нальная одежда и украшения вост­ребованы, значит, они не уйдут в небытие.

Свои работы на выставке представили более тридцати мастеров из Алматы и Шымкента. Сообща они показали девять коллекций.

Рукодельница Бибажар Симова уверена, что в гардеробе каждой модницы должны быть не только национальные костюмы, но и аксессуары с национальными узорами. Например, сумочки. Они могут быть изготовлены из войлока, текстиля и кожи, но непременно с узором, в основе которого лежит символика предков.

– Я привезла на фестиваль сумочки, которые широко использует современная молодежь, – показывает свой ассортимент Бибажар Симова. – Смотрите, вот эти сделаны в стиле мелкого плетения. В них удобно носить деньги, мобильные телефоны.

73-летняя мастерица считает, что многие предметы быта и украшения казахского жилища вполне уместны в офисах и служебных кабинетах. Например, коврики и паласы. Это не просто эстетично и красиво, но и придает особый стиль, характеризует владельца офиса.

Бибажар Симова бережно раскладывает тканую ленту – ақ басқұр, которой принято обозначать переход от стен юрты к куполу. Для украшения юрты служат и тканые бау, нарядные желбау с разноцветными гроздьями кистей. Мастерица признается, что орнамент, неброские цвета, подчеркивающие внутреннюю тонкость и благородство, как и технику ткачества, она переняла от своей бабушки Кулян-апай. С пяти лет та стала обучать Бибажар древнему ремеслу, и советам Кулян-апай ремесленница следует на протяжении шести десятилетий.

Художник-ювелир Икрам Рафиков точно также окружен плотным кольцом посетителей фестиваля. Ювелирные украшения из серебра, выполненные в старинном стиле, никого не оставили равнодушным.

Понравившиеся вещи на фестивале можно было купить, хотя сделать выбор из тех же ювелирных украшений Икрама Рафикова было не просто, потому что хотелось приобрести все. И это было видно по тому, как много времени проводили у витрины любительницы серебряных украшений. Хотя заниматься золотом проще, поскольку оно более плас­тичное и податливое, именно серебро выбрал себе в союзники ювелир много лет назад, оценив его благородство.

Популярное

Все
Национальный курултай – возрожденная
Прерванный полет Кабылбека Абугалиева: в память об авторе изобретения, спасшего тысячи жизней
Сколько стоит поселиться на побережье Бухтарминского водохранилища
Ответственность как правило
Не надо стесняться!
Внутренние резервы для роста
Сберечь самое ценное
Казахстану не нужна поверхностная языковая реформа – политолог
Есть проблема? Обращайтесь в СЭС!
Персональная выставка художника и журналиста "Казправды" прошла в Таразе
Как выращивают "королевских" креветок в казахстанской степи
Небесная «ласточка»
Школа Дианы
В работе Национального курултая смогут принять участие все граждане Казахстана
Хирург Борис Цхай видел чудеса выздоровления своих пациентов
Выбираем маршрут для отдыха
Мастер-класс для ортопедов
Чиновники ответят на любой вопрос
Добросовестность и честность
Лихач-рекордсмен
Шура спел на улице в Нур-Султане
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 июня
В ряде регионов Казахстана утверждены сниженные тарифы на коммуналку
Два новых министерства появились в Казахстане
Асхат Аймагамбетов высказался о своём назначении
Один из самых возрастных, трудолюбивых и добрых дворников живет и работает в Нур-Султане
Самые обсуждаемые нормы Конституционной реформы вступили в силу
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Лошади особого назначения
Вышедшие из каменного молчания
Область Абай: первые шаги
Марат Султангазиев назначен акимом Алматинской области
94-е заседание Экономического совета СНГ состоялось в Нур-Султане
Криминализировать бытовое насилие призывают в Казахстане
«Зеленая» экономика – конкурентоспособная экономика
Сколько дней отдохнут казахстанцы в июле
Нурлан Уранхаев возглавил Абайскую область
Чем занимается "зеленый спецназ" Казахстана
Слухи о случаях холеры в стране насторожили казахстанцев
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Вице-премьер Тугжанов высказался о статусе русского языка в Казахстане

Читайте также

Свежий выпуск
Тренажер в помощь
Свежий выпуск
Город без наркотиков
Свежий выпуск
Символ Нового Казахстана
Свежий выпуск
Площадка для диалога

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]