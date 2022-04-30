Это будет большим шагом инициации и внедрения политических реформ – эксперт о референдуме

Член Президентского молодежного кадрового резерва Лаура Демесинова прокомментировала предложение Касым-Жомарта Токаева о проведении референдума по поправкам в Конституцию, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Полностью поддерживаю идею референдума. Я считаю, что это будет очень большим шагом именно в части инициации и внедрения нового пакета политических реформ, которые были предложены нашим Президентом в этом году. И в целом, референдум является очень ярким показателем того явления, который мы сейчас называем "Жана Казахстан". Думаю, все население нашей страны поддержит данную инициативу Президента, обьявленную на съезде АНК. Мы все с нетерпением ждем, когда будет объявлена дата референдума, инструменты. И в целом, когда будет объявлено более конкретно о мерах, и как будет проходить референдум", – отметила спикер.