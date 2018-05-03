Экономика
Это будет форум "сотни звезд" – генеральный продюсер АЭФ-2018
Жанат Тукпиев
Астанинский экономический форум в 2018 году станет форумом "сотни звезд". Об этом на презентации ребрендинга форума сообщил генеральный продюсер АЭФ-2018 Булат Столяров, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Я бы хотел отметить концепцию подбора спикеров. Мы говорим об этом форуме как о форуме "сотни звезд". Я думаю, что мы можем сказать всему миру, что Астана станет мировой столицей обсуждения глобальных вызовов. Люди со всего мира будут смотреть наши дискуссии, дебаты и лекции по цифровым каналам, в том числе через Youtube", – сказал Столяров.

Он отметил, что значимость предстоящему событию придают не только рассматриваемые темы, но и спикеры. 

"Вам должны понравиться наши спикеры, потому что спикеры – это основной товар любого форума. Форум не был бы таким статусным без со-основателя Apple Стива Возняка, без одного из величайших в мире технологических футуристов Митио Каку и одного из ведущих в мире экономистов Джима О’Нила", – отметил Столяров.

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