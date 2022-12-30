"Это была комплексная ошибка" – глава Минэнерго об аварии на ТЭЦ Экибастуза

По словам министра, нельзя утверждать, что виноват конкретно какой-то начальник станции или какой-то инженер на месте. Это целый комплекс.

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Министр энергетики Болат Акчулаков рассказал, что привело к ЧС в Экибастузе, когда город остался без тепла. Он заявил, что это комплексная ошибка, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«В отношении критики президента в наш адрес, она принимается, конечно», - сказал Болат Акчулаков.

В целом, по его словам, эта была комплексная ошибка.

«Я бы, с точки зрения энергетиков, не стал бы говорить, что виноват конкретно какой-то начальник станции или какой-то инженер на месте. Это целый комплекс. Насколько я понимаю, по предварительным данным, после неправильных показаний датчиков была дана команда на увеличение давления, которое просто не выдержали теплосети, в силу того, что уже достаточно изношены. Поэтому пошли многочисленные порывы», - пояснил министр.

Далее, по его словам, уже коммунальные службы не слили вовремя оборотную воду с отопительной системы жилых комплексов и домов. В итоге это все в комплексе привело к так называемой разморозке - повредились многие соединительные трубы и радиаторы в жилых помещениях, что привело к необходимости полной их замены.

«Вопрос комплексный. Вы знаете, что Минэнерго отвечает за генерацию и непосредственно станции. Система самих тепловых сетей относится больше к коммунальной части. Для такой координации работы вице-министр энергетики Жандос Нурмагамбетов туда поехал и был там до конца, до момента исправления. С точки зрения станции вопросов потом не было. Были вопросы, связанные с ликвидацией последствий порывов на тепловых сетях по всему городу, в том числе с подводящими сетями в ЖК. Очень много бригад были высланы из других регионов, почти со всех областей Казахстана. Достаточно большая работа там была проведена», - добавил глава Минэнерго.