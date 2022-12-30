"Это была комплексная ошибка" – глава Минэнерго об аварии на ТЭЦ Экибастуза

Энергетика
55
Диасов Ораз
корреспондент

По словам министра, нельзя утверждать, что виноват конкретно какой-то начальник станции или какой-то инженер на месте. Это целый комплекс.

Фото: salem.su

Министр энергетики Болат Акчулаков рассказал, что привело к ЧС в Экибастузе, когда город остался без тепла. Он заявил, что это комплексная ошибка, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«В отношении критики президента в наш адрес, она принимается, конечно», - сказал Болат Акчулаков.

В целом, по его словам, эта была комплексная ошибка.

«Я бы, с точки зрения энергетиков, не стал бы говорить, что виноват конкретно какой-то начальник станции или какой-то инженер на месте. Это целый комплекс. Насколько я понимаю, по предварительным данным, после неправильных показаний датчиков была дана команда на увеличение давления, которое просто не выдержали теплосети, в силу того, что уже достаточно изношены. Поэтому пошли многочисленные порывы», - пояснил министр.

Далее, по его словам, уже коммунальные службы не слили вовремя оборотную воду с отопительной системы жилых комплексов и домов. В итоге это все в комплексе привело к так называемой разморозке - повредились многие соединительные трубы и радиаторы в жилых помещениях, что привело к необходимости полной их замены.

«Вопрос комплексный. Вы знаете, что Минэнерго отвечает за генерацию и непосредственно станции. Система самих тепловых сетей относится больше к коммунальной части. Для такой координации работы вице-министр энергетики Жандос Нурмагамбетов туда поехал и был там до конца, до момента исправления. С точки зрения станции вопросов потом не было. Были вопросы, связанные с ликвидацией последствий порывов на тепловых сетях по всему городу, в том числе с подводящими сетями в ЖК. Очень много бригад были высланы из других регионов, почти со всех областей Казахстана. Достаточно большая работа там была проведена», - добавил глава Минэнерго.

Популярное

Все
Итоги года. Внешняя политика
Итоги года: культура
Итоги года. Экономика
Машина времени
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 30 декабря
Пять бед – один ответ
Конституционный контроль в Казахстане: преемственность и развитие
Год испытаний и возможностей
Если тратить больше, чем зарабатываешь
Год детей: успехи и достижения
Большой линейный каток и ледовые фигуры соорудили в парках Караганды и Темиртау, чтобы создать новогоднее настроение
Мы ответственны за наше будущее
С учетом потенциала мегаполиса
Проекты оценили по достоинству
Новый председатель Конституционного суда, новый омбудсмен
Государственный академический русский театр драмы им. М. Горького подарил юным театралам столицы оригинальную версию спектакля «Щелкунчик».
Новых свершений!
Помощь нуждающимся
Умер легендарный футболист Пеле
Роналду прекратил переговоры с "Аль-Насром", получив предложение другого клуба
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Премьер ознакомился с проектом строительства новой ТЭЦ в Кызылорде
Премьер-министр встретился с аграриями Кызылординской области
Приоритетные задачи по развитию Кызылординской области обозначил премьер
Выпавшую с 8-го этажа павлодарскую школьницу подключили к ИВЛ
Президент о мемориале "Тағзым": В память о жертвах январских событий и как назидание для потомков
Новые подходы по решению проблем моногородов утвердили в Правительстве РК
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
Прямые авиарейсы свяжут Казахстан и Пакистан
Один раз не Гандапас
Как казахстанцы отдохнут в январе 2023 года
Рабочий сгорел заживо в печи сталелитейного цеха в Таразе
До 80 видов товаров готов поставлять Казахстан на рынок Пакистана
Мужчину, убившего лебедя вилами, нашли полицейские
Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева
Рахымжан Исакулов возглавил аппарат МИОР РК
Вопросы регулирования "с чистого листа" в сфере предпринимательства рассмотрели в Правительстве РК
Когда утратит силу закон о первом президенте РК – ответ Минюста
Если нет естественного языкового фона, можно и нужно создавать его самим
Шахбаз Шариф поблагодарил руководство Казахстана за помощь народу Пакистана
Закон Республики Казахстан
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Пожилые супруги и 3-летний внук замерзли насмерть в области Абай
Игорь Павлюк назначен спортивным директором ФК "Астана"
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
"Одни дома": двое детей сгорели в запертом доме в Шу
Женис Касымбек стал акимом Астаны
Названы самые загрязненные города Казахстана
Практически ежедневно осуществляются информационные вбросы в адрес руководства страны, вооруженных сил, являющихся базовым элементом государственности.
У акимов станет больше заместителей
Два комитета хотят упразднить в МВД
Склад сайгачих рогов и уникальные самоцветы нашли полицейские в частном доме в Алматы (видео)
За салют с крыши поста полиции житель Алматы поплатился свободой (видео)
"Озеро" с запахом химикатов появилось вблизи Атырау
Человек погиб в сорвавшемся лифте в Алматы
Серийного вора аккумуляторов задержали в Алматы
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
Спецоперация по задержанию банды вымогателей попала на видео в Актобе
Токаев сменил послов Казахстана в ряде стран

Читайте также

Энергетика , Транспорт
Предельные цены на газ останутся прежними на заправках Каза…
Поездки , Правительство , Энергетика
Премьер ознакомился с проектом строительства новой ТЭЦ в Кы…
Энергетика
Темиртаусцы не будут платить за отопление в случае недогрев…
Международное сотрудничество , Энергетика
"Это только устное предложение" – МИД РК о создании "газово…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]