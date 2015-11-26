Приговором Аркалыкского городского суда 44-летняя С. была признана виновной по статье 351 часть 1 УК РК (ложный донос о совершенном преступлении). Согласно материалам дела, эта гражданка с целью скрыть растрату денег из семейного бюджета обратилась в УВД Аркалыка с заведомо ложным заявлением о преступлении и привлечении к уголовной ответственности двух неизвестных мужчин. Она красочно описывала кошмарную картину. Якобы 19 сентября 2013 года в 09.30 утра эти двое, оба в масках, вооруженные самым настоящим пистолетом, ворвались к слабой женщине в квартиру, угрожали ей и похитили около 3 млн тенге.

При подаче заявления С. была предупреждена об уголовной ответственности по статье 351 УК РК. По факту разбойного нападения были проведены оперативно-розыскные мероприятия: опрошены и проверены лица, ранее судимые, склонные к совершению преступлений данного рода, опрошены жильцы дома, перекрывались выезды из города, проверялись автотранспортные средства, проверялись родственные связи – а ну, как навел на квартиру или сам набедокурил кто из своих, знающих про деньги людей. Однако никто не видел подозрительных мужчин, подходящих под описание.

Постепенно в ходе следствия выяснилось, что женщина задолжала многим людям крупную сумму денег. В суде были допрошены свидетели, подтвердившие, что она брала деньги в долг под проценты, закладывала золото знакомых в ломбард. А давала деньги своим родственникам. И наконец, вместо расчета с кредиторами инсценировала разбойное нападение.

Суд назначил ей наказание в виде условного срока на 1 год. Однако никакой вины за собой женщина не признала. Подумаешь, наговорила в полиции! Не согласившись с приговором горсуда, осужденная обратилась с апелляционной жалобой в Костанайский областной суд.

Постановлением апелляционной коллегии облсуда приговор Аркалыкского городского суда был изменен. На основании статьи 71 часть 1 пункт 2 УК РК гражданку С. освободили от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. Дело в том, что преступление по статье 351 УК РК относится к категории небольшой тяжести, и с момента его совершения прошло более двух лет. Это не значит, что морочить голову полиции можно безнаказанно, но лишь подчеркивает, что эффективность действия законов имеет свои сроки.