«Это действительно впечатляет» – представитель Euronews оценила развитие Казахстана

По словам представительницы международного телеканала, она регулярно посещает Казахстан и каждый раз замечает перемены, происходящие в стране

Руководитель бюро и региональный руководитель по коммуникациям Euronews в Азербайджане Надира Тюдор рассказала о том, как изменились Казахстан и его столица за последние 10 лет. Своими впечатлениями она поделилась на полях Astana Media Week 2026, сообщает Kazpravda.kz

«Я посещаю Казахстан на протяжении десяти лет и за это время стала свидетелем просто невероятных изменений. Город преобразился, и это действительно впечатляет», – отметила Надира Тюдор.

Она рассказала, что в этом году приехала в Казахстан уже в третий раз. При этом особое впечатление на неё производят не только изменения в облике столицы, но и отношение казахстанцев к развитию и новым технологиям.

«Каждый визит оставляет у меня самые хорошие впечатления. Мне особенно нравится стремление людей к развитию, их прогрессивное мышление и то, как здесь сочетаются технологии и человеческий потенциал. Это действительно замечательно», – подчеркнула представитель Euronews.

Надира Тюдор принимает участие в юбилейной Astana Media Week 2026, которая проходит в столице с 14 по 16 октября. В рамках форума она выступила модератором первой пленарной дискуссии, посвящённой трансформации медиасферы в эпоху искусственного интеллекта.