"Это - дикость" - в атырауском интернате начато служебное расследование по фактам избиений детей
В школе-интернате для детей с нарушениями речи, где ранее прокуратурой Атырауской области были выявлены факты избиения воспитателями детей-инвалидов, начато служебное расследование, сообщает "Ак Жайык".
Региональная служба коммуникаций Атырауской области проинформировала о том, что по поручению первого заместителя акима Атырауской области Серика Шапкенова создана комиссия, которая проведет служебное расследование в отношении руководства школы-интерната, где были зафиксированы случаи рукоприкладства. Комиссия вынесет решение о привлечении к ответственности должностных лиц и воспитателей интерната.
"Это - дикость, и мы должны пресечь подобные действия, в первую очередь - проверить руководство школы-интерната. Это - как минимум халатное отношение к исполнению своих обязанностей. Проверить всех и наказать по всей строгости», - дал поручение на заседании комиссии Серик Шапкенов.
Он уточнил, что сейчас прокуратурой ведется досудебное расследование в отношении воспитателей, уличенных в рукоприкладстве.
Также первый заместитель акима области поручил дать выговор заместителю управления координации занятости и социальной защиты населения, который курирует детей с ограниченными возможностями.