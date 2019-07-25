Это элементарное решение: Биртанов о информировании санусловий заведений наклейками на дверях

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов в кулуарах Службы центральных коммуникаций прокомментировал инициативу информирования посетителей кафе о санитарных условиях наклейками на дверях, передает корреспондент Kazpravda.kz
"Это совместная инициатива офиса цифровизации, который возглавляет вице-министр Олжас Абишев и Комитета по контролю качества безопасности товаров и услуг. В первую очередь мы хотим апробировать на объектах общепита, где требуется санитарная книжка. У всех возникают вопросы, когда мы приходим, покупаем продукты. То есть соответствует ли объект санитарным требованиям, есть ли у них санитарные книжки? Чтобы каждый раз туда не загонять с проверками можно сделать такой штрих код, наклейку который говорит о том, что данный объект соответствует. При этом все смогут через штрих код заходить в базу данных и смотреть – все ли проверки произведены в срок. Это элементарное и простое решение и я думаю, мы его быстро реализуем", – сказал Биртанов.
По словам Биртанова, основная цель нововведения заключается, в том, чтобы уменьшить количество бизнеса и привести в цифровой формат.
"Мы посмотрели опыт передовых стран и пытаемся внедрить в Казахстане", – заключил Биртанов.
Напомним, что узнать о санитарных условиях в казахстанских кафе посетители смогут по наклейкам на дверях.
Команда Офиса цифровизации Министерства здравоохранения РК сделает специальный сайт, где с помощью мобильного приложения можно будет проверить данные наклейки на оригинальность и при необходимости пожаловаться.