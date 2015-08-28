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Это фантастика!

Аскар БЕЙСЕНБАЕВ
И невозможное – возможно! Столичная «Астана» будет выступать в элитном раунде самого престижного в Европе клубного первенства. Это событие историческое в рамках всего казахстанского футбола – ранее ни одна команда из нашей республики не удостаивалась такой возможности. А добыта была победа в невероятном по накалу матче на кипрском стадионе «ГСП» в Никосии, где по итогам двухраундового противостояния был повержен завсегдатай Лиги чемпионов местный АПОЭЛ.
Весь Казахстан, в том числе и фанаты, пришедшие поздно ночью (несмотря на ощутимый холод) к зданию столичного Казмедиацентра, где игра в прямом эфире транслировалась на большие экраны, с волнением наблюдали, как в течение 90 основных и 4 добавленных минут наши игроки вписывали себя в историю. Даже пропущенный от киприотов мяч на 60-й минуте – гол забил боснийский полузащитник «островитян» Семир Штилич – не смог поколебать уверенности, что сенсация состоится. Избрав оборонительно-контратакующую модель, «Астана» не прогадала. На 84-й минуте после отличного прохода и изумительной передачи казахстанца Бауржана Джолчиева прострел в штрафной хладнокровно замкнул победитель недавнего чемпионата мира для футболистов до 20 лет – наш сербский самородок Неманья Максимович, который сделал счет равным – 1:1. Остается совсем немного времени, и хозяева уже ничего поделать не могут. Сыграв вничью на выез­де (1:1) и победив ранее дома (1:0), казахстанская команда проходит дальше.
Вчера поздно вечером состоялась жеребьевка группового этапа ЛЧ. В ней приняли участие 32 команды – 22 клуба попали в групповой этап напрямую, где к ним присоединились 10 победителей раунда плей-офф. Предварительные корзины, составленные по рейтингу клубов, выглядели так:
Первая корзина: «Барселона», «Челси», «Бавария», «Ювентус», «Бенфика», «Пари Сен-Жермен», «Зенит», ПСВ.
Вторая корзина: «Реал», «Атлетико», «Порту», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Валенсия», «Байер», «Манчестер Сити».
Третья корзина: «Шахтер», «Севилья», «Лион», «Динамо» (Киев), «Олимпиакос», ЦСКА, «Галатасарай», «Рома».
Четвертая корзина: «Астана», БАТЭ, «Боруссия» (Менхенгладбах), «Вольфсбург», «Динамо» (Загреб), «Маккаби» (Тель-Авив), «Гент», «Мальме».

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