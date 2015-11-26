​Это их первый турнир

Первый заплыв совершили спортсмены с нарушениями опорно-двигательного аппарата, здесь победителем среди женщин стала Ксения Бондаренко, а среди мужчин – Владислав Томасевич. Затем состязания продолжили спортсмены с нарушениями слуха. Лучший результат среди женщин показала Дана Амирханова, а среди мужчин – Дмитрий Сальников. В состязаниях спортсменов с нарушением зрения участвовали только мужчины, и победу тут отпраздновал Владимир Селиванов.

По завершении турнира все его участники были награждены грамотами и памятными призами.