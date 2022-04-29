Общество
Это историческое решение – глава Мажилиса о предложении провести референдум в Казахстане

Спикер Мажилиса, председатель партии "AMANAT" Ерлан Кошанов провел Собрание фракции, чтобы обозначить перед депутатами ряд новых задач в свете предстоящих политических реформ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса РК. 

Обращаясь к членам фракции, Ерлан Кошанов обратил особое внимание на значимость инициативы Президента страны Касым-Жомарта Токаева о проведении всенародного референдума по изменениям в Конституцию, озвученной им в ходе сессии АНК.

"Это историческое решение, продиктованное велением времени. Мы стоим на пороге нового этапа государственного строительства, большой трансформации общественно-политической системы страны, расширяющей на практике возможность участия граждан в политике. Учитывая масштаб предстоящих изменений, очень важно, чтобы в них изначально приняло участие все казахстанское общество. Поэтому Глава государства предложил проведение референдума", – подчеркнул Ерлан Кошанов.

Как отметил председатель Мажилиса, Казахстан переходит к новой модели взаимодействия государства и общества, которая с учетом масштаба изменений уже получила название "Вторая республика". 

Говоря о важности предстоящих реформ, Ерлан Кошанов подчеркнул, что сейчас депутатам Мажилиса очень важно включиться в разъяснительную работу об их значимости. 

"Наша первостепенная задача – в правильном ключе разъяснить нашим гражданам суть политических реформ, предложенных Главой государства", – отметил председатель Мажилиса.

Ерлан Кошанов акцентировал внимание депутатов на важности проведения встреч мажилисменов с избирателями в регионах, отметив необходимость проведения их на различных диалоговых площадках, в крупных коллективах, среди врачей, учителей, молодежи, лидеров общественного мнения, а также в научно-экспертной среде. Он особо подчеркнул, что надо разъяснить прогрессивность предлагаемых реформ на простом для народа языке, наглядно раскрывая их значимость для общества и каждого гражданина.   

При этом спикер Мажилиса поручил организовать выезды депутатов не только в города и районы, но и в отдаленные населенные пункты с максимальным охватом различных категорий граждан.

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