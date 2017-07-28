​Это – классика!

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Завтра команда Astana Pro Team примет участие в традиционной групповой гонке Мирового тура «Классика Сан-Себастьяна». Награды будут разыграны в один день на дистанции 231 км. В составе «Астаны» по дорогам Испании поедут казахстанцы Жандос Бижигитов, Никита Стальнов и Артем Захаров, испанец Пельо Бильбао, россиянин Сергей Чернецкий, датчанин Йеспер Хансен, колумбиец Мигель Анхель Лопес и итальянец Паоло Тиралонго.

Никто из гонщиков нашей страны и Astana Pro Team ранее эту гонку не выигрывал. Впрочем, на подиуме в разные годы победителями стояли выступавшие за иные клубы, но перешедшие затем в казахстанскую команду американец Лэнс Армстронг и дваж­ды – испанец Луис Леон Санчес.

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