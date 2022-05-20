Это мнение молодежи

В Astana IT University прошла встреча членов республиканского штаба общественной поддержки республиканского референдума с представителями молодежных объединений столицы.

Молодые лидеры отметили важность демократических реформ в обществе. Путь модернизации и обновления политичес­кой системы страны оказывает всестороннее влияние на жизнь каждого, а Новый Казахстан и Вторая республика требуют принципиально других подходов, отметили участники встречи.

– Нам, то есть молодежи, нужны перемены. Мы – поколение, родившееся в независимой стране, хотим равных возможностей для реализации своего потенциала, своей мечты. В этой связи Президент в мартовском Послании народу Казахстана поставил задачу сформировать принципиально новый конституционный баланс. Поэтому призываю всех, особенно молодежь, 5 июня пойти на референдум и проголосовать за конституционные реформы, – сказал исполнительный директор Альянса студентов Казахстана Азат Тенгебаев.

Поддержали его координатор проекта республиканского фронт-офиса волонтеров Айбек Досымбетов, менеджер по работе с государственными органами Ассоциации экологических организаций Казахстана Алишер Кумаргалиев и координатор Рес­публиканского волонтерского фронт-офиса Birgemiz Перизат Кайраткызы.

Молодые люди обсудили роль Конституции в развитии страны и важность конституционной реформы в построении Нового Казахстана. В ходе встречи они высказали свою гражданскую позицию по актуальным вопросам общественных преоб­разований и предложения по воспитанию нового поколения в духе патрио­тизма.