Пожар в районе барахолки ликвидировали в Алматы

В Алматы ликвидирован пожар на территории складов в районе барахолки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского Департамента по чрезвычайным ситуациям.

В ДЧС уточнили, что пожар произошел на территории складов за "Яляном", а не на барахолке.

"11.11 в 10:56 Жетысуский район, шоссе Северное Кольцо, 7 Б, ТОО "Саяхат", произошло горение товарно-материальных ценностей в складском здании размером в плане 30х50, на площади 1 500 кв. м. На месте создано 4 боевых участка, (2 – на тушение, 2 – на защиту). Пожар локализован в 12:13 и ликвидирован в 12:43", – говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на образовавшийся дорожный затор, первые расчеты прибыли к месту вызова через 8 минут – в 11:04, расстояние от ближайшей пожарной части составляет 2,5 километра. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара: устанавливается.

Ранее сообщалось, что для тушения пожара направили все силы взаимодействия города.