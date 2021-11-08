Общество
Это не детская колония – глава МВД об охране школ
Лаура Тусупбекова
Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев считает, что полиция не должна охранять все детские образовательные учреждения. Об этом он заявил в ходе правительственного часа в Мажилисе Парламента, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.    

Отвечая на вопрос депутата Ирины Смирновой о том, какие меры реализуются МВД по обеспечению безопасности детей в организациях образования, министр отметил, что МВД обследовало все школы, которые находятся в областных и районных центрах.

«Был определен алгоритм по оснащению их техническими средствами защиты - тревожными кнопками, видеокамерами, специальными защитными устройствами.

Кроме того, совместным приказом министерств образования и внутренних дел ограничен перечень предметов, которые допускаются на учебный процесс. Это пиротехнические изделия, слезоточивый газ, ножи, колюще-режущие предметы и другие орудия, приспособленные для нанесения телесных повреждений", - сказал Ерлан Тургумбаев.

По его информации, 100 процентов школ оснащены системами видеонаблюдения, 30 процентов - тревожными кнопками, 30 процентов пока охраняются специализированными охранными структурами.

«До конца года все-таки мы планируем эту работу завершить и довести до 100 процентов. Я не думаю, что полиция должна охранять физически каждую школу. Потому что, во-первых, функции охраны детских учебных заведений... Это же не детская колония, не закрытое учреждение. Это учреждение образования, где дети должны учиться, воспитываться, получать знания», - отметил министр.

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