Это не детская колония – глава МВД об охране школ

Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев считает, что полиция не должна охранять все детские образовательные учреждения. Об этом он заявил в ходе правительственного часа в Мажилисе Парламента, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Отвечая на вопрос депутата Ирины Смирновой о том, какие меры реализуются МВД по обеспечению безопасности детей в организациях образования, министр отметил, что МВД обследовало все школы, которые находятся в областных и районных центрах.
«Был определен алгоритм по оснащению их техническими средствами защиты - тревожными кнопками, видеокамерами, специальными защитными устройствами.
Кроме того, совместным приказом министерств образования и внутренних дел ограничен перечень предметов, которые допускаются на учебный процесс. Это пиротехнические изделия, слезоточивый газ, ножи, колюще-режущие предметы и другие орудия, приспособленные для нанесения телесных повреждений", - сказал Ерлан Тургумбаев.
По его информации, 100 процентов школ оснащены системами видеонаблюдения, 30 процентов - тревожными кнопками, 30 процентов пока охраняются специализированными охранными структурами.
«До конца года все-таки мы планируем эту работу завершить и довести до 100 процентов. Я не думаю, что полиция должна охранять физически каждую школу. Потому что, во-первых, функции охраны детских учебных заведений... Это же не детская колония, не закрытое учреждение. Это учреждение образования, где дети должны учиться, воспитываться, получать знания», - отметил министр.