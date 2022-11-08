Это неприемлемая ситуация – Токаев об импорте нефтехимической продукции

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Атырауской области назвал неприемлемой ситуацией с импортом нефтехимической продукции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

"Мы ставим задачу сделать Атыраускую область ведущим центром страны по глубокой переработке нефти и газа. Особую роль в этом сыграет запуск комплекса по производству полипропилена, который является первым этапом по созданию в области нефтехимического кластера.

Входя в двадцатку мировых лидеров по запасам углеводородного сырья, Казахстан почти 95 процентов своих потребностей в нефтехимической продукции покрывает за счет импорта. Это неприемлемая ситуация. Мы имеем возможности полностью обеспечить не только внутренние нужды, но и выйти на внешний рынок", – заявил Токаев.

Президент РК отметил, что нефтехимический сектор весьма привлекателен для инвестиций. Спрос на эту продукцию в мире очень большой и будет только расти. Поэтому в регионе создана специальная экономическая зона "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк. Для компаний, работающих в рамках СЭЗ, действуют налоговые и таможенные преференции.