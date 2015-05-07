Это нужно живым

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Бектур КАДЫРОВ
Авторы издания в рамках акции «Народный герой», начатой 5 лет назад, проделали большую работу по поиску и анализу информации о подвигах наших земляков. В результате собраны документы и свидетельства о десяти славных соотечественниках. В книге впервые публикуются архивные материалы Министерства обороны России.
Не всегда награды находили своих героев.
Некоторые получили их только спустя десятки лет после войны. Например, по представлению Президента РК Нурсултана Назарбаева звание Героя Советского Союза было присвоено легендарному казахскому полководцу Бауыржану Момышулы только в 1990 году. Посмертно.
Некоторым из тех, кто своим подвигом заслужил это звание, но не получил его в СССР, уже в независимом Казахстане было присвоено другое – «Халық Қаһарманы»: это Сагадат Нурмагамбетов (1994), Касым Кайсенов (1995), Бактыораз Бейсекбаев (1998), Рахимжан Кошкарбаев (1999), Хауаз Доспанова (2004).
В книге «Забытые герои» названы десять фронтовиков, представленных к высокой награде. Их имена не должны быть забыты никогда. Балтабек Джетпысбаев, Жумаш Рахметов, Ибраим Сулейменов, Касым Ахметов, Тулеугали Абдыбеков, Григорий Постольников, Сембай Калиев, Абен Ахметов, Аманша Мендыгалиев, Исатай Суйеубаев. Каждый из них совершил подвиг, каждый достоин высших воинских наград.
Т. Абдыбеков, например, будучи снайпером, уничтожил 397 фашистов и был восемнадцатым среди 20 самых результативных советских мергенов. Григорий Постольников повторил подвиг Александра Матросова, закрыв амбразуру своим телом.
Здесь приведена еще одна история – Сабалака Оразалинова, который не просто закрыл собой дот противника, но и остался жив! Сухая статистика сообщает, что из 263 бойцов, повторивших этот подвиг, в живых осталось семеро: младший лейтенант С. Кочнев, лейтенант С. Куликов, рядовые В. Майборский, Г. Майсурадзе, С. Оразалинов, Т. Райз и А. Удодов.
Книга вышла в свет при поддержке Института общественной политики партии «Нур Отан» и компании «Байкадам холдинг» в издательстве «Алаш жолы». Ее тираж – 500 экземпляров.
В тот же день Национальный музей РК открыл выставку «Спасибо за Победу!», организованную совместно с музеем-заповедником «Сталинградская битва» Волгоградского отделения Российского военно-исторического общества при поддержке Министерства культуры и спорта РК, Министерства культуры РФ и Агентства «Хабар» в рамках проекта «Казахстан сквозь историю веков». На открытие экспозиции были приглашены ветераны войны и труженики тыла.
Выставка состоит из двух частей. В первой представлены фотографии, архив­ные документы, карты бое­вого пути казахстанских дивизий и другие материалы по теме «Казахстан в годы войны», а также фотодокументальная подборка «Сталинградская битва 1942–1943 гг.» – о боевых действиях советских войск в ходе обороны легендарного города и разгрома крупной группировки врага в междуречье Дона и Волги с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943-го.
Вклад республики в победу над фашизмом представлен на стендах «Начало войны. Формирование дивизий», «Битва за Москву», «Казахстанцы в сражениях Великой Отечественной войны», «Казахстан – арсенал фронта», «Вклад тружеников тыла в Победу», «Созвездие славы», «Вечная слава героям!», «Это надо – не мертвым! Это нужно живым!». Наши воины доблестно сражались на всех значимых фронтах войны – Курской дуге, на подступах к Ленинграду… Только за форсирование Днепра звания Героя Советского Союза удостоены 123 наших соотечественника, самый юный из них – 18-летний Жанибек Елеусов.
Во второй части выставки представлены личные вещи и документы, письма с фронта и награды, оружие времен Великой Отечественной войны, нехитрый скарб фронтовиков – котелки и фляжки.

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