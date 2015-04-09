Это нужно живым

Сафар ЭНАЛЕЕВ
В ее рамках агентство «Хабар» вручило подарки ветеранам Великой Отечественной войны.
– Более 70 лет назад совсем молодые ребята своими героическими поступками начали писать историю Великой Победы. Сегодня они – почтенные аксакалы. Сотрудники нашей компании перечислили однодневную заработную плату в специальный фонд, на эти средства куплены подарки ветеранам, проживающим по всему Казахстану. Мы надеемся, что подобным образом поступят и другие организации, – сказал руководитель агентства «Хабар» Айдос Укибаев.
Национальный музей представил экспонаты, полученные из отечественных и российских архивов.
– Для музея важно сохранить память о событиях военных лет, чтобы разные поколения помнили о том, как трудно досталась Победа и насколько она важна. На выставке представлены материалы из Национального архива РК, документы Центрального архива Минобороны России в Подольске, видеоматериалы из архива агентства «Хабар». Эти уникальные фотографии и документы ранее не экспонировались, – подчеркнул директор Национального музея РК Дархан Мынбай.
Гостями праздника стали ветераны Великой Отечественной войны из Астаны, представители государственных органов, СМИ, военный оркестр Министерства обороны РК, курсанты военной школы «Жас Улан».
Кроме того, Национальный музей РК совместно с Музеем-заповедником «Сталинградская битва», Волгоградским отделением Российского военно-исторического общества проведет выставку «Вечная Слава героям! Это надо – не мертвым! Это нужно – живым!» Ее открытие состоится в Национальном музее 4 мая.

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