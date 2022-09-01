"Это очень смелый шаг" – глава Минторговли о повышении МЗП казахстанцам

Министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин отметил, что увеличение размера минимальной заработной платы позволит оживить экономику страны, передает корреспондент Kazparvda.kz.

«Это очень смелый шаг, потому что увеличение МЗП - это, прежде всего, увеличение доходов населения. Это увеличение объёма потребления со стороны населения, оживление внутреннего рынка. Очень много факторов. Минимальная заработная плата влечет за собой очень много положительных моментов», - сказал Серик Жумангарин в кулуарах совместного заседания палат Парламента.

Напомним, сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента РК, сообщил, что в Казахстане внедрят новую методику определения минимальной заработной платы.

"Базовым фактом повышения благосостояния народа является рост зарплат адекватно рыночным условиям. Государство внедрит новую методику определения минимальной заработной платы, которая позволит поэтапно увеличивать ее размер. Мною принято решение поднять уровень минимальной заработной платы с 60 до 70 тысяч тенге", – заявил Президент.

По словам Главы государства, это напрямую затронет доходы 1,8 миллиона граждан.