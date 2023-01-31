"Это один из худших показателей по стране" – Токаев об уровне инфляции в Астане

Как отметил президент, за последние 8 лет импорт продовольствия в столицу увеличился в 3 раза. При чем речь идет о продукции, которую можно производить здесь, на месте.

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Президент РК Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития столицы высказался об инфляции в Астане, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Крайне актуальная проблема для города – высокая инфляция. По итогам прошлого года рост цен в столице достиг 23%. Это один из худших показателей по стране. Продукты питания в Астане за год подорожали в среднем на четверть», - сказал глава государства.

По его словам, акимат перестал формировать запасы в стабфонде и перешел на выдачу льготных займов торговым сетям в рамках «оборотной схемы».

«Выделено 14 миллиардов тенге, что является самым большим показателем среди регионов. Очевидно, что принимаемые меры недостаточно эффективны. Годами говорилось о развитии продовольственного пояса вокруг столицы, но эта работа не была выполнена. Астана производит продуктов питания в 4 раза меньше, чем Алматы, и в 2 раза меньше, чем Шымкент. В целом, в разрезе всех регионов город занимает последнее место по этому показателю», - констатировал президент.

Касым-Жомарт Токаев добавил, что за последние 8 лет импорт продовольствия в столицу увеличился в 3 раза. В основном речь идет о продукции, которую можно производить здесь, на месте. При этом местные перерабатывающие предприятия загружены только наполовину.

«Ситуация усугубляется нехваткой помещений для хранения овощей. Поэтому до 2025 года в городе нужно ввести более 13 тысяч тонн мощностей овощехранилищ», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

В этой связи он поручил Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами Астаны и Акмолинской области принять действенные меры по формированию продовольственного пояса вокруг столицы.