Это песня последней встречи…

Он был из славной плеяды музыкантов, окончивших консерваторию по классу композиции, получивших фундаментальное образование. Он из созвездия таких гигантов, как Ахмет Жубанов, Евгений Брусиловский, Латыф Хамиди, Куддус Кужамьяров, Сыдык Мухамеджанов, Газиза Жубанова, Нургиса Тлендиев, Кенжебек Кумисбеков, Нагим Мендыгалиев, Бахытжан Байкадамов, Мынжасар Мангытаев, Темиржан Базарбаев, Мансур Сагатов, Жолан Дастенов, Тлес Кажгалиев.

Еркегали Рахмадиев своим дарованием, благородной натурой, человечностью запомнился всем, кто знал его лично. Он верой и любовью ровно 50 лет служил национальной музыке, поэтому его утрата чувствуется так остро. Как известно, опера, симфония, кантата, оратория считаются сложными жанрами, но все они подчинялись таланту композитора. Рахмадиев как никто другой значительно расширил музыкальную жанровую палитру, оставив после себя симфонические поэмы и кюи, концерты с оркестром – для скрипки, трубы, а также камерно-инструментальные сочинения, хоры, песни, романсы, музыку к драматическим спектаклям, кинофильмам...

Ерага обогатил кюй «Дайрабай», сделав из фольклорного произведения шедевр в симфоническом стиле. Не случайно многие композиторы и исследователи музыки были в восторге от «Дайрабая», и эта божественная музыка легко завоевывает сердца отечественных и зарубежных меломанов. Позже в таком же стиле им был написан кюй «Құдаша думан». И оба произведения с огромным успехом исполнялись на гастролях в разных странах, чему мы неоднократно были свидетелями. Можно сказать, что эти композиции стали «визитной карточкой» казахской музыки.

Больше четверти века Ерага возглавлял Союз композиторов Казахстана, эти годы представители старшего и среднего поколения музыкантов называют «золотым веком». Так, он построил для членов союза четырехэтажный дом, обеспечил жильем в Алматы почти всех молодых талантов, организовывал их творческие вечера, помогал с исполнением новых произведений на сцене, щедро давал советы, устраивал дискуссии и не забывал критику, весьма полезную для профессионального роста. Дом творчества «Таутүрген» тогда был идеальным местом для плодотворной творческой работы композиторов. Этого его коллеги не забыли и до сих пор рассказывают о Ерага с умилением.

Как только Е. Рахмадиев был назначен ректором консерватории, в первый же 1967/68 учебный год открыл класс кыл-кобыза – двухструнного музыкального щипкового иструмента, который остался потомкам в наследство от легендарного Коркыта. Тогда же нашел замечательного мастера кыл-кобыза Жаппаса Каламбаева, который стал учить шестерых студентов из разных областей республики. К сожалению, Жаппас-ага вскоре скончался. После него Еркегали Рахмадиев пригласил преподавать в Алматинской консерватории молодого баксы из Жанаарки Сматая Умбетбаева и сохранил учителя для этого вида искусства. В этом сказалась прозорливость ректора Рахмадиева, ведь теперь этот инструмент вошел в программы обучения музыкальных школ, колледжей, высших музыкальных учебных заведений, на нем играют во всех оркестрах казахских народных инструментов. Один из шести учеников, принятых тогда на учебу, – Базархан Косбасаров – сегодня стал профессором консерватории, у него есть свои студенты. Душа радуется при виде такой преемственности поколений.

В самый трудный для музыкального искусства момент, когда распался Советский Союз и начался экономический кризис, Президент Нурсултан Назарбаев назначил Еркегали Рахмадиева министром культуры. Творческие союзы тогда закрывались, театры пустовали, актеры и певцы оставались без дела. Заработная плата солистов Государственного академического театра оперы и балета им. Абая составляла 3–4 тыс. тенге, на эти деньги невозможно было прожить. Вот тут министр Рахмадиев и сделал героический шаг, подняв работникам культуры и искусства зарплату сразу до 38 тыс. тенге, буквально спас нас.

В то время прекратились гастроли, и мы не могли съездить не то что за границу, даже в Каскелен под Алматы. Но наш Еркегали-ага нашел денежные средства для многих фольклорных ансамблей: «Камераты Казахстана», «Академии солистов», оркестра «Отырар сазы». Он умел выходить из положения и все-таки возобновил зарубежные гастроли: одну группу артистов отправил в Иран, другую – в Пакистан, Испанию и тем самым давал надежду на лучшие времена. Этого нам не забыть никогда.

Министр Рахмадиев открыл казахские драматические театры в нескольких северных областях республики – Костанайской, Павлодарской, Петропавловской, Кокчетавской. Безработные писатели и драматурги стали получать гонорары за пьесы, он устраивал авторов в «Таутургень», чтобы создать хорошие условия для творчества. Кстати, спектакли по тем пьесам до сих пор входят в репертуар многих театров. Учрежденный в те годы Жакыпом Омаровым театр им. К. Куанышбаева теперь получил статус академического.

Еркегали Рахмадиев избирался депутатом Верховного Совета РК и депутатом нескольких созывов Верховного Совета СССР. Он преуспел и в государственных делах, и во всех направлениях музыки. По творческой плодовитости ему не было равных, поэтому среди композиторов ему первому за выдающиеся заслуги Указом Президента было присвоено звание «Қазақстанның Еңбек Ері».

Я в последние годы из-за занятости не часто виделся с Ерага. Встретились мы во время торжественного открытия дворца «Тілеп кобыз сарайы» известного мецената, заслуженного строителя РК, любителя искусства, путешественника Сапара Искакова. Я радостно поздоровался с Еркегали-ага и тут же услышал из уст уважаемого аксакала, маэстро слова одобрения: «Вот Кенжегали одним из первых людей искусства переехал в Астану в 1996 году, открыл филармонию, создал казахский оркестр народных инструментов в Акмоле, потом принял участие в становлении Национальной академии музыки, воспитывал учеников. В Восточной Казахстанской области пять лет служил культуре, теперь вернулся в Астану и в Евразийском национальном университете открыл культурно-просветительское объединение «Кәусар». Вот истинный патриот! Отличная идея! Одобряем». Я был польщен. И тут же сообщил ему: «Ерага, мы запланировали провести с вами встречу в марте 2013 года». Он улыбнулся и ответил: «Я согласен. Ты сам споешь мои песни и романсы. Пригласи на встречу других певцов, пусть и они исполняют мои вокальные произведения».

Встреча прошла на славу. В зале ЕНУ им. Л. Гумилева арии, романсы, песни Еркегали Рахмадиева блестяще исполняли молодые солисты оперного театра им. К. Байсеитовой Галия Байгазинова, Роза Нуркей, Азамат Жылтыркозов, Сундет Байгожин, Бейимбет Танарыков. Им аккомпанировала концерт­мейстер Елена Сахно. Все пели вдохновенно, и публику привело в восторг виртуозное мастерство артистов. Во вступительном слове я рассказал студентам о жизненном и творческом пути прославленного композитора. Говорил от души о его большом таланте. На вечере зрители задавали вопросы композитору, и в его ответах все более полно раскрывался внутренний мир большого художника. Отныне эти светлые воспоминания – навеки в моем сердце. Вопросы касались современного состояния классической музыки, засилья гламура в шоу-бизнесе. Шел разговор о бездарностях, которые именуют себя певцами, но лишь открывают рот под фонограмму, поскольку не обладают природными данными. И такие искусственные «звезды» только портят вкус молодых.

Еркегали-ага сам был удручен такой ситуацией. Его душа болела, но он был убежден, что период провала в культуре – переходный, он пройдет, как дурной сон, и настанет время, когда люди отбросят все искусственное и выберут достойную музыку. Просто надо верить в это. Один из вопросов был о том, почему композитор не завершил оперу «Козы Корпеш – Баян-сулу» своего наставника Мукана Тулебаева. На это Е. Рахмадиев ответил муд­ро: если бы музыка получилась не на уровне Мукана Тулебаева, ему было бы стыдно. Публика скажет, что испортил. Вот чего он не мог допустить.

Говорили о теплой дружбе Ерага с писателем Габитом Мусреповым. Габит-ага был старше Еркегали Рахмадиевича на 30 лет, но это не мешало им сблизиться духовно. Семьями общались, вместе отдыхали, ездили на охоту... Однажды вернулся из командировки и узнал, что Габе скончался. Еркегали-ага приехал на кладбище, чтобы прочитать молитву, и заплакал, увидев, что друг его похоронен на обочине дороги (при воспоминании опять прослезился). Потом долго добивался лучшего места на Кенсае. И писателя перезахоронили, поставили памятник...

Еркегали Рахмадиев был убеж­ден, что народ должен чтить своих великих сыновей. Его волновало отсутствие должного внимания к выдающимся людям искусства, каковым, например, был казахский композитор-классик Сыдык Мухамеджанов. До сих пор нет улицы его имени. Это непростительно. Он и в этом деле хотел добиться справедливости, но, увы, безрезультатно. Жаль, что у нас иногда предают забвению достойных людей. Когда объявили о проведении ЕХРО 2017 в Астане, Рахмадиев на взлете патриотических чувств написал кантату «Жаса, Қазақстан! Жаса, Нұрсұлтан!» – «Слава Казах­стану! Слава Нурсултану!». Он точно не знал число своих песен, написанных на стихи казахских поэтов. С сожалением вспоминал об ушедшем из жизни Туманбае Молдагалиеве, великом казахском лирике. Из молодых оперных певцов композитор высоко отзывался о Медете Чотабаеве и Жупар Габдуллиной, которые имеют почетные дипломы «Лучший тенор мира» и «Лучшее сопрано». Они живут ради высокого искусства, это похвально. И отечество должно заботиться о своих талантах, это аксиома.

Более двух часов мы были в обществе маэстро. Он поблагодарил за теплый прием ректора ЕНУ им. Л. Гумилева Ерлана Сыдыкова, еще раз подчеркнул, что молодежь должна духовно развиваться, знать и любить свою историю, литературу, искусство. Ерага был явно вдохновлен общением, глаза его горели. Студенты и творческая интеллигенция громко аплодировали стоя. Дальше я спел его романсы из вокального цикла на слова Абая «Қазағым, қайран жұртым» и на слова Мукагали «Бала ғашық».

Он встал и поклонился народу, тихо произнося слова благодарности Всевышнему и повторяя «Тәуба, тәуба!».

Многие в тот вечер пожелали сфотографироваться на память с выдающимся композитором. И оказалось, что эта встреча с широкой аудиторией была для него последней. Тогда мы не знали об этом.

И он ушел в вечность. Но его светлый образ остался навсегда в наших сердцах.

Кенжегали МЫРЖЫКБАЙ, руководитель культурно-просветительского объединения «Кәусар» ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, профессор искусствоведения