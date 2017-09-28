​Это сладкое слово «субсидия»

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Евгения Ермакова

Как отметил председатель Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Сената Парламента РК Женис Нурга­лиев, в рамках реализации поручений Главы государства в начале текущего года была принята Госпрограмма развития АПК до 2021 года. По мнению сенатора, в ней в достаточной степени проанализированы проблемные вопросы в финансовой сфере господдержки агропромышленного комплекса. Сегодня Минсельхоз активно идет на диалог, если вносимые предложения обоснованы и аргументированы. Возможно, поэтому разговор властей, аграриев и сенаторов в рамках выездного заседания получился конструктивным.

К примеру, Минсельхоз одоб­рил предложение, озвученное первым заместителем акима Костанайской области Гауезом Нурмухамбетовым: обязать аграриев подтверждать свою осеннюю заявку на покупку удобрения 10-процентной предоплатой. Это будет своего рода гарантия, что от объемов не откажутся.

Также был поднят вопрос обновления семенного фонда. По информации Минсельхоза, в Костанайской области самый низкий по Казахстану показатель сева элиты – 2,9%. При площади сева зерновых более 3 млн га.

– Со следующего года внесем изменения в правила по субсидированию, – отметил вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов. – Стартуем по Казахстану севом 6% элиты и доведем к 2021 году этот показатель до 12%. Больше и не надо. Выгодно покупать элиту, потому что только за нее государство платит субсидии. Но будем субсидировать только тот процент, который установил акимат: в 2018 году для Костанайской области – 6%. Это новая политика, и исходит она из возможностей бюджета области. Здесь нашли деньги на этот объем.

Со стороны властей региона прозвучало предложение внес­ти изменения в Земельный кодекс: «Было бы правильным законодательно в кодексе закре пить положение о запрете посева семенами пятой и массовой репродукций и увязать его с нерациональным использованием земли и возможностью ее изъятия при нарушении этих требований». Предложение взяли на карандаш и изучат. Более того, Кайрат Айтуганов подчеркнул, что ограничивать сев второй и более репродукций министерство будет через правила субсидирования.

В то же время денег на субсидирование семян первой репродукции в бюджете нет: ни в республиканском, ни в областных. Хотя вопрос этот аграриями Костанайщины был поднят. В Минсельхозе надеются, что на поддержку закупа элитных семян хватит средств. В 2017 году эта часть статьи расходов костанайского управления сельского хозяйства была выбрана в рекордные сроки. Регион сеет более 3 млн га зерновых. Даже для сева 6% посевных элитой потребуется более 21 тыс. тонн семян при высеве 120 кг/га. Карабалыкская опытная станция выдает в год чуть больше 4 тонн элиты зерновых. Этого катастрофически мало. По всей респуб­лике ситуа­ция аналогичная.

С интересным предложением выступил директор ТОО «Алтынсарино» Борис Князев, который считает, что нужно платить субсидии за единицу проданной продукции. Это, по его мнению, решит целый спектр проблем. В том числе с неубранными полями, когда хозяева выходят на сев только ради субсидий. «Продал мясо – получи субсидию. А мы уже сами будем решать, куда направлять эти деньги. Не продал ни одной тонны продукции, какие тебе субсидии?» – подчеркивает Борис Князев. Его поддержали коллеги. Специалист также обратился с просьбой не менять правила субсидирования ежегодно.

– Мы уже посеяли, а нам рассказывают, какие субсидии будут. Бывало и такое, – делится опытом аграрий. – Неужели нельзя один раз зафиксировать субсидию хотя бы на 5 лет? Чтобы получить корову, нужно 36 месяцев. За это время правила меняются 3–4 раза. Как же сельхознику разворачиваться?

Все предложения, касающие­ся развития сферы АПК Костанайской области, сенаторы взяли на карандаш. Говорили об инвестсубсидиях, подготовке кадров, развитии кооперации. Эта встреча позволила понять, где расходятся мнения Минсельхоза и аграриев, нащупать болевые точки.

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