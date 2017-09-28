Как отметил председатель Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Сената Парламента РК Женис Нургалиев, в рамках реализации поручений Главы государства в начале текущего года была принята Госпрограмма развития АПК до 2021 года. По мнению сенатора, в ней в достаточной степени проанализированы проблемные вопросы в финансовой сфере господдержки агропромышленного комплекса. Сегодня Минсельхоз активно идет на диалог, если вносимые предложения обоснованы и аргументированы. Возможно, поэтому разговор властей, аграриев и сенаторов в рамках выездного заседания получился конструктивным.
К примеру, Минсельхоз одобрил предложение, озвученное первым заместителем акима Костанайской области Гауезом Нурмухамбетовым: обязать аграриев подтверждать свою осеннюю заявку на покупку удобрения 10-процентной предоплатой. Это будет своего рода гарантия, что от объемов не откажутся.
Также был поднят вопрос обновления семенного фонда. По информации Минсельхоза, в Костанайской области самый низкий по Казахстану показатель сева элиты – 2,9%. При площади сева зерновых более 3 млн га.
– Со следующего года внесем изменения в правила по субсидированию, – отметил вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов. – Стартуем по Казахстану севом 6% элиты и доведем к 2021 году этот показатель до 12%. Больше и не надо. Выгодно покупать элиту, потому что только за нее государство платит субсидии. Но будем субсидировать только тот процент, который установил акимат: в 2018 году для Костанайской области – 6%. Это новая политика, и исходит она из возможностей бюджета области. Здесь нашли деньги на этот объем.
Со стороны властей региона прозвучало предложение внести изменения в Земельный кодекс: «Было бы правильным законодательно в кодексе закре пить положение о запрете посева семенами пятой и массовой репродукций и увязать его с нерациональным использованием земли и возможностью ее изъятия при нарушении этих требований». Предложение взяли на карандаш и изучат. Более того, Кайрат Айтуганов подчеркнул, что ограничивать сев второй и более репродукций министерство будет через правила субсидирования.
В то же время денег на субсидирование семян первой репродукции в бюджете нет: ни в республиканском, ни в областных. Хотя вопрос этот аграриями Костанайщины был поднят. В Минсельхозе надеются, что на поддержку закупа элитных семян хватит средств. В 2017 году эта часть статьи расходов костанайского управления сельского хозяйства была выбрана в рекордные сроки. Регион сеет более 3 млн га зерновых. Даже для сева 6% посевных элитой потребуется более 21 тыс. тонн семян при высеве 120 кг/га. Карабалыкская опытная станция выдает в год чуть больше 4 тонн элиты зерновых. Этого катастрофически мало. По всей республике ситуация аналогичная.
С интересным предложением выступил директор ТОО «Алтынсарино» Борис Князев, который считает, что нужно платить субсидии за единицу проданной продукции. Это, по его мнению, решит целый спектр проблем. В том числе с неубранными полями, когда хозяева выходят на сев только ради субсидий. «Продал мясо – получи субсидию. А мы уже сами будем решать, куда направлять эти деньги. Не продал ни одной тонны продукции, какие тебе субсидии?» – подчеркивает Борис Князев. Его поддержали коллеги. Специалист также обратился с просьбой не менять правила субсидирования ежегодно.
– Мы уже посеяли, а нам рассказывают, какие субсидии будут. Бывало и такое, – делится опытом аграрий. – Неужели нельзя один раз зафиксировать субсидию хотя бы на 5 лет? Чтобы получить корову, нужно 36 месяцев. За это время правила меняются 3–4 раза. Как же сельхознику разворачиваться?
Все предложения, касающиеся развития сферы АПК Костанайской области, сенаторы взяли на карандаш. Говорили об инвестсубсидиях, подготовке кадров, развитии кооперации. Эта встреча позволила понять, где расходятся мнения Минсельхоза и аграриев, нащупать болевые точки.