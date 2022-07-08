"Это соцпроект, не бизнес" – Кульгинов о строительстве LRT в Нур-Султане

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов прокомментировал на брифинге вопрос о завершении проекта LRT в столице, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Много денег потрачено. И проект не завершен. К сожалению, есть такая проблема. Проект не будет приносить доход. Это вид общественного транспорта, который будет субсидироваться. Но в перспективе мы думаем, он будет разгружать транспортные коридоры. Это соцпроект. Не бизнес-проект. Пользы с экономической точки зрения не будет. Когда люди, которые предлагали демонтировать уже установленные бетонные столбы, увидели цифры, вышло порядка 20 млрд, то все отказались от этой идеи», - сказал Алтай Кульгинов.

При этом он, говоря о качестве проекта, сообщил, что казахстанские специалисты выезжали в Канаду, так как в этой стране подобные климатические условия, и там также есть легкорельсовый транспорт.

«Да. Мы видим, что общество беспокоится. Это правильно. Это инженерные конструкции, которые проходили экспертизу, проект разрабатывается экспертами, строителями, инженерами, все учитывается. Нагрузка в целом на опоры, погодно-климатические условия. Этот вопрос мы задавали консорциуму, нашим партнерам, с которыми подписывали контракт. Задача стоит, чтобы всё это учитывалось и качественно строилось. Это серьезный инженерно-транспортный проект. Все эти вопросы учитываются в проекте. Бетонные опоры очень качественные. Каждая весит примерно 200-220 тонн, они армированные, железобетонные, марка бетона очень высокая. Качество проверяется специалистами. Есть технический, авторский надзоры. Там многократный контроль ведется. Главный вопрос - достроить этот проект», - резюмировал аким Нур-Султана.