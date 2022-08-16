Это справедливо вызывает возмущение у казахстанцев – Смаилов о перебоях с дизтопливом

Поручения по обеспечению внутреннего рынка горюче-смазочными материалами дал Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Глава Правительства отметил, что в ряде регионов наблюдаются перебои с поставками дизельного топлива.

«Это справедливо вызывает возмущение среди граждан. Почему такие проблемы возникают в самый горячий период, когда у нас начинается уборочная кампания?» – обратился Алихан Смаилов к министру энергетики.

В свою очередь Болат Акчулаков сообщил, что для покрытия повышенного спроса на дизельное топливо все ресурсы будут распределяться в первую очередь в адрес сельхозтоваропроизводителей и АЗС. Остатки топлива для промышленных предприятий и КТЖ будут распределяться во вторую очередь, а в случае недостачи необходимые объемы будут импортированы.

Кроме того, министерством разработан проект приказа, предусматривающий установление дифференцированных цен на дизельное топливо для транзитного транспорта и по периметру границы. Цены будут меняться в зависимости от резидентства, объемов потребления и вида транспорта.

Так, для казахстанцев при наличии водительского удостоверения лимит в сутки будет составлять 100 литров дизельного топлива по существующей цене 230-260 тенге за литр, для грузового транспорта с казахстанской регистрацией – 300 литров в сутки. Остальной группе лиц, а также свыше указанных объемов дизельное топливо будет отпускаться по 450 тенге за литр.

Заслушав доклад, глава Правительства поручил Министерству энергетики принять своевременные меры по недопущению нехватки на отечественном рынке горюче-смазочных материалов.

«Нужно провести соответствующую работу с владельцами АЗС. Граждане не должны страдать из-за этого. Болат Уралович, держите ситуацию на личном ежедневном контроле», – поручил Премьер-министр.