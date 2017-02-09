​Это уже история

На Студенческих играх в Алматы наша национальная команда впервые в своей истории завоевала 36 медалей. 11 золотых, 8 серебряных и 17 бронзовых наград позволили казахстанской сборной занять второе общекомандное место. По сравнению с предыдущей зимней Универсиадой, которая прошла в испанской Гранаде, где Казахстан завоевал 11 призовых мест, результат более чем впечатляющий.

Что касается первого мес­та, то его уверенно заняла сборная России с 71 наградой (29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых медалей). На третьем же месте расположились представители Южной Кореи, которые 21 раз поднимались на пьедестал почета (11 золотых, 5 сереб­ряных и 5 бронзовых медалей). Стоит отметить, что по количеству завоеванных наград последних опередили японцы (6 золотых, 12 серебряных и 10 бронзовых наград). Но так как жители Страны восходящего солнца довольствовались лишь шестью первыми мес­тами, они остались в общем зачете на почетном четвертом месте.

Всего чемпионами и призерами алматинских Студенческих зимних игр стали представители 26 стран.