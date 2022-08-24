"Это уже пробитое дно": строительный мусор выбрасывают с 9-го этажа в Актау

Видео, на котором из окна высотки летят непонятные предметы, было опубликовано сегодня в Актау в одном из местных пабликов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

По словам автора публикации, на кадрах - один из домов в 32 А микрорайоне.

Очевидец рассказывает, что из окна 9-го этажа выбрасывали строительный мусор рядом с подъездом, не только загрязняя окружающую среду, но и угрожая безопасности соседей.

Редакция Kazpravda.kz направила запрос в департамент полиции Мангистауской области.