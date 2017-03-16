коллаж Павла Цедилина

Домашние шпионы

В детстве мне посчастливилось прочитать повесть детского писателя Юрия Яковлева «Верный друг Санчо». Произведение, рассказывавшее о детской дружбе советских пионеров и мальчика из некой латиноамериканской страны, содержало интересный момент, позволявший понять, что западные резиденты-разведчики могут работать не только со взрослыми, но и с детьми. Главный герой Санчо подарил своей подруге Рите дорогую игрушку – космический корабль на батарейках. А вскоре мальчик узнал, что с помощью этого корабля друг его семьи – мистер Кредо – прослушивает разговоры в доме Риты, отца которой Санчо принял за военного летчика-испытателя, способного разгласить какие-то секреты. Мальчик предотвращает шпионский замысел Кредо, хотя его семья впоследствии от этого очень пострадает.

Вряд ли разведка так «грязно» и топорно работает – заявят нынешние поклонники шпионских фильмов. Что же, им виднее. Только вот идея – прослушивать семейные разговоры с помощью детских игрушек – оказалась не только писательским вымыслом, а вполне себе реальностью.

Как сообщило на днях издание Motherboard, эксперты по кибербезопасности выяснили, что производитель «умных» медведей CloudPets хранил записи на едином сервере без пароля. В результате записи разговоров поч­ти 800 тыс. владельцев «умных» плюшевых медведей оказались выложены в открытом доступе в Сети, и ими вполне могут воспользоваться всевозможные злоумышленники – от квартирных воров и педофилов до промышленных шпионов и агентов разведки.

Дело в том, что «умные» плюшевые медведи от компании CloudPets подключаются к телефону или планшету их владельца с помощью Bluetooth. При этом владелец такой игрушки обязан зарегистрировать аккаунт, пос­ле чего он сможет отправлять или получать голосовые сообщения с помощью «продвинутого» мишки. Так вот, как выяснил специалист по кибербезопас­ности Трой Хант, изучивший базу данных и обнаруживший в архиве электронные почты и пароли к аккаунтам, большинство владельцев CloudPets, чтобы не заморачиваться с паролем, опрометчиво используют для защиты «оригинальную» комбинацию – «123456».

Благодаря ее «надежности» порядка 2 млн аудиосообщений теперь доступны потенциальным злоумышленникам. И только им теперь известно, как они воспользуются информацией, полученной с помощью «безобидных плюшевых мишек»…

Огонь на поражение

И снова обратимся за примером к классике, на этот раз – к кино. В фильме «Бархатный сезон» при захвате корабля пособниками фашистов их главарь убивает одного из детей, увидев в его руках пис­толет-игрушку, очень похожий на настоящий. Сцена очень трогательная и трагичная…

Однако, как оказалось, в жизни подобное происходит гораздо чаще, чем в кино…

В январе 2012 года в одной из школ штата Техас (США) произошла трагедия. 15-летний подросток Джейми Гонсалес принес в школу… пистолет. Учителя не смогли упросить его убрать оружие и уйти из учебного заведения, а памятуя о массовых расстрелах в американских школах, на всякий случай вызвали полицию.

Здесь бы юному Гонсалесу следовало разоружиться и не провоцировать стражей порядка. Но он то ли решил доиграть роль «крутого плохого парня» до конца, то ли не поверил, что полисмены осмелятся стрелять в него в его родной школе на глазах у одноклассников. Вместо разумных действий подросток стал наводить свой пистолет на полицейских, и те открыли огонь на поражение… Когда подняли оружие, упавшее рядом с безжизненным телом, выяснили, что это была игрушка.

24 октября 2013 года в городе Санта-Роса (штат Калифорния, США) полицейские застрелили 13-летнего подростка Энди Лопеса, в руках которого был предмет, похожий на настоящий автомат Калашникова. По словам стражей порядка, то, что держал в руках покойный, было окрашено в «боевые» черно-коричневые тона, в то время как копии оружия по закону должны обязательно иметь ярко-оранжевые наклейки. Однако дети очень часто снимают подобные опознавательные знаки, чтобы игрушечное оружие выглядело «как настоящее».

Более того, как сообщали в своих показаниях полицейские, подросток не пожелал бросить свой «калашников», когда они неоднократно приказали ему сделать это, желая проверить «ствол». Кроме того, еще одной косвенной причиной трагедии могло стать то, что за два дня до этого инцидента в одной из школ штата Невада ученик застрелил учителя прямо в классе. Видимо, заинструктированные в связи с этим калифорнийские полисмены решили не рисковать…

Произведя несколько выстрелов в мальчика, они надели на него наручники и только затем констатировали смерть. В кармане погибшего обнаружился еще и пластмассовый пистолет…

23 ноября 2014 года в городе Кливленде (штат Огайо, США) позвонили в полицию и сообщили, что по парку ходит мальчик и пугает прохожих пистолетом, похожим на настоящий. Когда полицейские прибыли на место и заметили мальчишку, он, по словам полицейских, потянулся за «оружием», находившимся у него за поясом. Один из патрульных инстинктивно выхватил свой пис­толет и дважды выстрелил. При осмотре тела ребенка выяснилось, что у 12-летнего мальчишки был игрушечный пистолет, с которого он снял опознавательную «игрушечную» наклейку.

Бессмысленная жестокость

На войне бывает всякое. Но оправдать вид оружия, о котором пойдет речь, я думаю, невозможно. Речь о минах, замаскированных под детские игрушки. Начнем с того, что это не просто аморально, это дико, страшно и бессмысленно! Какой военный успех ожидает «игрушечных» минеров, если они добьются свое­го – убьют или покалечат ребенка? Выведут из строя будущего солдата? А если это девочка? Мина-игрушка, пожалуй, одно из самых страшных порождений извращенного разума. И к сожалению, примеры ее применения не единичны…

Одно из таких сообщений весьма спорно, но уж очень характерно, и мы не преминули его привести.

24 ноября 2010 года РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря радикального движения «Талибан» Забиуллы Моджахеда сообщило, что в уезде Зазай Арьюб (провинция Пактия, Афганистан) гулявшие возле американской военной базы дети нашли несколько шариковых ручек и небольших электронных гаджетов. По словам данного спикера, когда ребята стали с ними играть, предметы, якобы оказавшиеся замаскированными взрывными устройствами, стали взрываться у них в руках, отчего двое детей погибли и еще один получил ранение.

Оставим подлинность данного происшествия на совести первоисточника информации, но обратим внимание на такой момент: для чего американским военным, которые всеми силами старались «завоевать умы и серд­ца» афганцев, разбрасывать такие «сюрпризы», да еще и возле своей базы?

А теперь давайте вспомним, что и советских солдат и офицеров в период афганской войны 1979–1989 годов обвиняли в том, что они подбрасывают взрывающиеся игрушки афганским детям. Однако, помимо самой абсурдности данного обвинения, можно привести и железный контраргумент: в условиях массированного пропагандистского давления Запада СССР никогда не дал бы тогдашним соперникам на мировое влияние такой повод для своего очернительства. А вот чтобы обвинить Советский Союз в бесчеловечности, западные специалисты вполне были способны пойти на разработку подобных устройств, которые могли поставляться и афганцам для пропагандистских акций.

И если трагедия в провинции Пактия в действительности имела место, то не образцы ли из тех неизрасходованных «минно-игрушечных арсеналов» моджахедов сработали тогда против американцев?..

А теперь от конспиралогичес­ких теорий перейдем к более реа­листичным фактам.

10 ноября 2006 года пакистанские телеканалы со ссылкой на представителей местной администрации сообщили, что в Ниламской долине, неподалеку от деревни Кел, расположенной на контролируемой Пакистаном части спорного с Индией Кашмира, произошел необычный взрыв. СМИ сообщают, что пять девочек подорвались на мине, замаскированной под детскую игрушку. В результате – все пять погибли.

Обе стороны неоднократно обвиняли друг друга в разбрасывании взрывоопасных предметов по обе стороны линии контроля, но подобное сообщение о мине-«игрушке» прозвучало тогда впервые. И поскольку взрыв прои­зошел на пакистанской территории, то власти этой страны, по их мнению, получили полное моральное право обвинять индийские силы в нецивилизованном ведении войны.

«Саперы армии Пакистана обезвредили много фугасов, гранат и бомб малого калибра, имеющих форму игрушек, но некоторые все еще лежат на полях близ сельхозферм», – говорилось в заявлении местной полиции.

Вместе с тем существовала версия, что девочки могли принять за игрушку и незнакомый им обыч­ный взрывоопасный предмет.

Но все это уже трагическая история. А вот более «свежая» трагедия – 4 февраля 2017 года в освобожденном от террористов ИГ сирийском городе Алеппо подорвались на мине, спрятанной в игрушке, несколько детей. Это взрывное устройство специально боевиками было оставлено возле школы. Разминировать этот район еще не успели, и крутившиеся там дети нашли опас­ную игрушку. От ее взрыва трое мальчишек погибли на месте, а еще четверо – получили тяжелые ранения.

Вот здесь нет сомнений в причинах происшествия. Для террористов законы войны не писаны. Объявившие джихад всему миру игиловцы не разбирают, где взрос­лый, где ребенок. Если они своих детей превращают в «живые бомбы» или боевиков, стоит ли ждать от них жалости к детям их врагов?

Жизнь – за «друга»?

А вот вам еще пример, как игрушка, призванная научить ребенка заботиться о своем виртуальном питомце, становилась причиной гибели маленького человека. Речь пойдет о тамагочи.

Пика своей популярности эти устройства достигли в конце 90-х годов. Причем дети – их владельцы – становились до того ответственными, что в случае своей занятости поручали их «выхаживание» своим родителям. Не все взрослые проникались этой идеей, и в результате питомец «умирал». И тогда стали погибать дети…

Конечно, можно заявить, что «умирающие» тамагочи никогда не призывали последовать за собой их маленьких хозяев. Игрушкам даже доведение до самоубийства не предъявишь – они-то вроде как «учили добру». Только вот «игрушечная смерть» или давила на совесть чутких маленьких хозяев, или давала представление об уходе с этого света как о небольшом не­серьезном холмике с крестиком. И ребенок «солидаризировался» с ушедшим питомцем, не в силах разграничить игру и жизнь...

Тамагочи по-прежнему выпус­кают, вот только былой «силы» над детьми они уже больше не имеют. Ныне в связи с развитием IT-технологий новые опасности подстерегают маленьких потребителей игрушечного рынка.

Вместо послесловия

После всего вышеперечисленного современное детство может показаться наполненным угрозами и опасностями буквально на каж­дом шагу. Тем не менее это не совсем так. Недобросовестные и жестокие люди, использующие игрушки как средство шпионажа или убийства, конечно же, скорее, исключение, чем правило. И игрушечное оружие не каждый страж порядка спутает с настоящим, с последующей стрельбой. А всевозможные гаджеты, разумеется, создаются для все более продвинутого поколения, чтобы соответствовать их все возрас­тающим запросам, чтобы там было все «как в жизни».

Но, согласитесь – все это слишком слабое утешение для родителей, у которых отнимает ребенка эта самая игрушка, которая, вооб­ще-то, была призвана дарить ему радость жизни...