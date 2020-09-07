Это вам за тюленей: молодой парень палкой "избивал" прохожих в Нур-Султане
Молодой человек провел в Нур-Султане необычную акцию против насилия над животными, передает Kazpravda.kz.
Столичный активист переоделся в костюм тюленя и игрушечной палкой "избивал" прохожих, отмечая, что это своеобразный ответ от животных на издевательства. Видео акции было опубликовано в Facebook.
"Сегодня я выйду на акцию против насилия над животными. С этого начинается гуманизм – это мое твердое мнение. Сначала кто-то обижает животное, потом он то же самое может сделать и с человеком. Вы все помните варварский случай, когда на Каспии тюленя забивали палками. Так вот, сегодня тюленем буду я, и бить палкой тоже буду я, но только людей", – сказал парень.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика
Напомним, ранее в Мангистау жертвой отдыхающих стал тюлень, которого ради фото забили палками. Позднее Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о случаях издевательства над животными в Казахстане.