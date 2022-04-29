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Президент , Общество
Это всё провокация – Президент Токаев о "языковых патрулях"
Диасов Ораз
корреспондент

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на ХХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана высказался о важности проводимых в стране политических реформ, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Сейчас важно разъяснять гражданам суть и значение наших реформ. Призываю всех, кто работает в АНК, включиться в этот процесс», – сказал Глава государства.

При этом Президент указал: нельзя допустить, чтобы политический и общественный плюрализм принял радикальные формы.

«Тем более неприемлемы какая-либо дискриминация граждан, унижение их чести и достоинства. Хочу отметить, что имеющиеся факты дискриминации, так называемых языковых патрулей – это всё провокация, направленная на подрыв национального единства Казахстана. Все эти действия организованы профессиональными провокаторами, действующими по заданию профессиональных служб или специальных служб. Все эти действия на языке профессиональных специальных служб называются активными мероприятиями. Они, к сожалению, имеют место быть в нашей стране», – резюмировал Токаев.

 

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